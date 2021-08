FC Nordsjællands træner forlængede og nedlage fynboer

Se billedserie FC Nordsjællands Simon Adingra var en af kampens store oplevelser, og han scorede også kampens sidste mål til 3-1. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

OB blev sendt hjem fra Farum Park med 3-1. Samme dag forlængede chef- træner Flemming Pedersen sin kontrakt, så han nu er i klubben de næste fem år

Furesø - 11. august 2021 kl. 00:38 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Mandag aften kunne Farum Park igen tage i mod udefans efter nedlukningen, og derfor var der OB-fans på plads til superligaopgøret mod OB. Tidligere på dagen havde FC Nordsjælland meldt ud, at cheftræner Flemming Pedersen har skrevet under på en ny, lang aftale, så han nu er at finde i klubben frem til 2026.

En lynstart af FC Nordsjælland betød, at OB var bagud allerede efter to minutter, da Oliver Viladsen fik sendt bolden i mål. FCN kunne snildt have ført med tre ved pausen, men blandt andet stod stolpen i vejen for Nordsjællands Sadiq.

Lige efter pause var det OB's tur til at score hurtigt, da Jebali skovlede bolden i kassen efter et hjørnespark, men i det 68. minut blev norske Andreas Schjelderup sendt på banen, og blot et par minutter efter blev han fældet i feltet. Den blot 17-årige spiller blev selv sat til at sparke, og han var iskold som en rutineret rotte og scorede stensikkert. I sidste minut fik Simon Adingra, der gennem store dele af kampen havde drevet gæk med OB, scoret til 3-1 og slukket håbet for fynboerne efter et forsvarskiks.

Flemmings forlængelse

Sammen med spillerne kunne cheftræner Flemming Pedersen juble og sende knyttede næver ud til FC Nordsjællands fans. Træneren, der har været i FCN siden 2006 i forskellige roller, fortsætter altså frem til 2026 foreløbigt.

" Flemming er en fantastisk person både som fodboldmand og som menneske. Hans passion for spillet, for de unge mennesker og for klubben er uovertruffen, og han har altid haft både sit hjerte og sin sjæl med i alt, han har været en del af i vores klub. Han brænder for ungdommen, han brænder for udviklingen, og meget af den positive udvikling, som FC Nordsjælland har været igennem over de seneste 15 år, har hans tydelige fingeraftryk på sig. Flemming byder ind med stor værdi uanset, hvilken position og hvilket ansvar, han har indtaget i FCN, og vi glæder os over, at kærligheden stadig er gengældt, og at han ser sig selv som en vigtig del af vores fortsatte rejse," lød det i en pressemeddelelse fra bestyrelsesformand Jan Laursen.

Fredag den 13. august møder FC Nordsjælland de danske mestre fra Brøndby på udebane.