FC Nordsjælland inden Brøndby: Vi kommer ikke for at spille sommerferiefodbold

FC Nordsjælland kom på 1-0 efter mindre end et minut, da Tochi Chukwuani kunne sende et smart hæloplæg fra Kamaldeen ind med indersiden. Randers kom tilbage efter et lille kvarter med mål af Mathias Greve. Men der gik blot et par minutter, så lavede samme Mathias Greve et frispark et godt stykke uden for feltet. Det tog FC Nordsjællands anfører Magnus Kofod Andersen sig af, og hans bold blev rettet af i muren og gik i mål.