FC Nordsjælland har solgt Rygaard Midtbanespilleren Mikkel Rygaard er efter eget ønske solgt til tidligere polsk mesterklub

Mikkel Rygaard kom til FC Nordsjælland for tre år siden, da lokalrivalerne fra Lyngby gik i betalingsstandsning og ikke kunne udbetale løn. Den i dag 30-årige spiller har en fortid i engelske Charlton for omkring ti år siden og har haft et ønske om endnu et udlandsophold.

"Jeg var ikke ung, da jeg kom til FCN, men jeg har alligevel lært meget som spiller og menneske af at være her. Selv om man er ældre kan der bygges på, for hvis man læner sig tilbage, så står man stille. Jeg føler, jeg har udviklet mig samtidigt med, at jeg har lært fra mig til mine yngre holdkammerater, og det er det, der har givet mig den mulighed, jeg står med nu. Jeg føler, jeg er blevet en bedre spiller over de seneste tre sæsoner, og at jeg også uden for banen har udviklet mig meget - ikke mindst fordi jeg har mødt så mange unge spillere fra begge akademier. Især de afrikanske spillere har virkelig gjort et indtryk på mig og nok også åbnet mine øjne for, hvor meget man kan flytte sig kulturelt. Træningslejren i Ghana sidste vinter var en stor oplevelse og et højdepunkt for mig på det personlige plan. Den del er jeg sikker på vil gavne mig i udlandet," siger Mikkel Rygaard i en pressemeddelelse fra FC Nordsjælland.