Se billedserie FC Nordsjællands Kamaldeen Sulemana skyder bold på overliggeren og brænder straffe i den stærkt underholdende mandagskamp. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: FC Nordsjælland fik has på mestrene i VAR-drama Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Nordsjælland fik has på mestrene i VAR-drama

To straffespark og to hold, der ville spille fodbold, gav fantastisk underholdende kamp

Furesø - 28. april 2021 kl. 19:51 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

De godt 1.700 tilbagevendte tilskuere på Right to Dream Park fik hele pakken i mandagens superligakamp mellem FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Det unge hold fra Farum nåede både at være bagud, brænde straffespark, og alligevel stod der 3-2 på tavlen efter kampen.

"Det var en kamp, der kunne være gået begge veje," lød det blandt andet fra cheftræner Flemming Pedersen efter sejren.

Statistisk set har de forsvarende mestre Midtjylland også taget på Nordsjælland. Men begge hold lagde godt fra start. Selvom midtjyderne godt kunne presse værterne i bund til tider, var sjællænderne hele tiden farlige på omstillinger. Det lykkedes også FCN at komme foran, da et indlæg fra anfører Magnus Kofod Andersen endte med et selvmål af Frank Onyeka. Nordsjælland var godt med, og derfor var det også en lidt tam fornemmelse, da Sory Kaba fik udlignet til 1-1 lige inden pausen. Egentlig var de forsvarende mestre ikke sådan for alvor farlige, og det unge Nordsjællandhold kunne snildt have gået til pause og været foran. I anden halvleg kom FCN så bagud, da Midtjyllands problembarn Pione Sisto blev spillet fri i feltet og med en kløgtig, flad inderside i det lange hjørne bragte jyderne foran. Målet faldt efter en fejlclearing af FCN. På den ene side lå det i kortene, at Midtjylland nu ville køre sejren hjem foran med 1-2, men FC Nordsjælland var stadig pænt farlige på omstillinger.

Comeback efter VAR FCN kom tilbage i kampen, da det unge, norske stjernefrø, 16-årige Andreas Schejelderup, ti minutter efter jydernes føringsmål trak ind i feltet, hvor han tilsyneladende blev fældet. Dommeren lod dog spillet fortsætte og vinkede endda afværgende, og efterfølgende var Midtjylland oppe og afslutte på Nordsjællands mål. Da bolden var ude af spil, blev den blå VAR-skærm dog tændt i det begyndende aftenlys, og dommeren var efter et par diskussioner selv ude og se situationen med Schjelderup igen, inden han fløjtede og pegede på pletten. Et af de andre stjernefrø, Kamaldeen, omsatte sikkert, og så stod der 2-2.

Kampen fortsatte, og tilskuerne fik endnu engang VAR-drama for pengene, da Midtjyllands keeper Jonas Lössl gav Nordsjællands Mads Døhr Thychosen en ordentlig kæberasler efter et hjørne. Igen måtte dommeren ud og se situationen igennem og pegede nok engang på pletten. Denne gang fik Kamaldeen igen sparket forbi keeperen, men bolden endte på overliggeren og sprang en god halv meter på den forkerte side af stregen.

Havde regnet med 2-2 Cheftræner Flemming Pedersen sagde efter kampen, at han egentlig havde regnet med 2-2 som slutresultat og skiftede også Kamaldeen og Schjelderup ud. Ind kom dog 19-årige Simon Adingra, og selvom Midtjylland fik lagt pænt pres på Nordsjælland for at score et sejrsmål, så slog Nordsjælland pludseligt kontra. Anfører Magnus Kofod Andersen spillede bolden på tværs til netop Adingra, der inde i overtiden koldt passerede Jonas Lössel til 3-2.

I de sidste af de i alt syv minutters tillægstid havde Midtjylland erkendt at have tabt i Farum og Nordsjællands spillere og trænere jublede nærmest som om, de havde vundet en titel.

"Der er så mange af vores unge spillere, jeg gerne ville give mere spilletid," sagde Flemming Pedersen om den 19-årige matchvinder.

"Der var to hold, der ville spille fodbold i dag. Det klæder tingene. Normalt som træner kan man ikke nyde kampen, men i dag kunne jeg til tider godt nyde spillet på banen. Der var fuld fart på fra begyndelsen, både i presset, og når vi havde bolden. Jeg tror stadig, at Midtjylland ender med at tage guldet. De har et ekstra gear end de andre. Jeg tror, de andre hold får det svært mod dem. Vi kan med vores positionsspil og hurtighed presse dem," lød analysen.