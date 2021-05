Send til din ven. X Artiklen: FC Nordsjælland bliver i Furesø - lejeaftale forlænget fem år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Nordsjælland bliver i Furesø - lejeaftale forlænget fem år

Furesø - 28. maj 2021 kl. 21:34 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Så er det ganske vist. FC Nordsjælland spiller sine hjemmekampe på Right to Dream Park i Farum de næste fem år.

Det blev udgangen på et til tider mudret og intenst forhandlingsforløb. Midt under forløbet offentliggjorde FC Nordsjælland planer om at flytte en del af aktiviteterne til Hillerøds nye stadionkvarter for at optimere faciliteterne.

Nu er der for en periode på fem år skabt klarhed over tilhørsforholdet.

- Jeg har kunnet mærket i byen, at der har været en stor interesse for at få skabt klarhed om, at FC Nordsjællands hjemmekampe spilles i Farum. Det er rigtig positivt, at vi har lavet en aftale, som giver klarhed, siger Ole Bondo Christensen og fortsætter:

- Vi har haft et godt samarbejde hele vejen igennem. Aftalen giver et springbræt for at vi kan udvikle samarbejdet yderligere de kommende år. FC Nordsjælland er vigtig for byen.

Bedre faciliteter har været omdrejningspunktet for forhandlingerne om lejeaftalen. Furesø Kommune er kommet FC Nordsjælland i møde så langt, som det har været muligt. Det indebærer en ny kunstgræsbane og en goal station, men ikke den ønskede Dome eller flere parkeringspladser ved Lillevangsvej. Det umuliggør de lokale forhold. Den nye aftale er femårig.

Klubdirektør Søren Kristensen forklarer om tidshorisonten på fem år.

- Det var den tidshorisont, vi kunne finde hinanden i. Det giver mulighed for at se, hvordan tingene udvikler sig, siger Søren Kristensen.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) glæder sig over aftalen.

- Det er udmærket med en femårig aftale. Der ligger i aftalen, at vi kan genforhandle undervejs. Aftalen indeholder en passus om et eventuelt køb af stadion senest ved udgangen 2023 og genforhandling af lejeaftalen skal være på plads efter fire år, siger Ole Bondo Christensen.

FC Nordsjælland må i forbindelse med aftalen sluge en stigning i lejeafgiften fra 2,6 til 3,8 mio kr. årligt samt udgifter til etablering af en kunstgræsbane.

- I forhold til stadionleje ligger vi i den høje ende i forhold til andre superligaklubber. Det vigtigste for os har hele tiden været at få bedre faciliteter og ikke mindst ekstra banetid til os selv og Farum Boldklub. Det har været et kardinalpunkt, at Bane 4 bliver til en kunstgræsbane, siger Søren Kristensen.

Leder fortsat efter faciliteter

FC Nordsjælland har på ingen måde droppet planerne i Hillerød og afviser heller ikke at finde faciliteter andre steder i Nordsjælland.

- Vi er en regional klub forankret i Furesø Kommune. Vi bliver ved med at kigge på, hvordan vi kan udvikle os som klub i forhold til træningsfaciliteter. Det er en betingelse for at kunne tiltrække de bedste fodboldspillere og mennesker til klubben, forklarer Søren Kristensen og fortsætter:

- Af historiske årsager ligger vi et sted, hvor der er begrænsede muligheder for at udvide aktiviteterne. Den ekstra kunstgræsbane og goal station er gode tiltag i den retning, men vi vil blive ved med at lede efter faciliteter i Nordsjælland.

Furesøs borgmester hjælper gerne til med at finde faciliteter indenfor kommunegrænsen.

- Vi er interesset i at finde faciliteter til FC Nordsjælland i Furesø. Vi forsøgte at skabe mulighed for parkeringpladser ved Lillevangsgården. Det var ikke muligt. Det betyder ikke, at vi ikke kan finde andre steder til faciliteter, siger Ole Bondo Christensen.