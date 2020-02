Fornylig fejrede det danske flyvevåben 40 års F-16 jubilæum med formationsflyvning over hele landet. Den 22. august kommer en enkelt F-16 jager forbi Flyvestation Værløse. Foto: Thomas Olsen

F-16 jager brager ind over Storeflyvedag

Furesø - 13. februar 2020

Storeflyvedag afvikles i år over to dage, lørdag den 22. og søndag den 23. august med stort set identisk program de to dage. Men lørdagen får en ekstra attraktion.

Det er lykkedes Storeflyvedags arrangør, Mikael Boutrup, at lande en aftale med Flyvevåbnet. Det indebærer, at en F-16 jager vil brage ind over Flyvestation Værløse lørdag den 22. august og lave overflyvninger i syv-otte minutter.

- Publikum får en kæmpe oplevelse, for Flyvevåbnet sender en F-16 jager til Værløse, hvor den vil flyve ind over publikum. Det er dog med det forbehold, at der er tale om en F-16 jager, som er en del af det danske afvisningsberedskab. Den kan blive kaldt væk, hvis der er brug for at afvise et fly fra en fremmed magt, fortæller Mikael Boutrup.

F-16 var tidligere en del af dagligdaen i Værløse. Godt nok har de danske F-16 jagere aldrig været udstationeret på Flyvestation Værløse, men der var jævnligt besøg eller øvelser i området. Danmark har haft F-16 som sit primære luftvåben siden 1980, da den danske regering købte 58 jagere i forbindelse med en samarbejdsaftale med USA.

F-16 jagerne er så småt ved at blive udfaset og vil blive erstattet af F-35. Dem kan publikum også få en smagsprøve på i forbindelse med Storeflyvedag.

Flyvevåbnet kommer nemlig med en stand, som blandt andet byer på Virtual Reality af F-35 og EH-101. Desuden vil der være opstilling af F-16 mock-up, branding af Flyvevåbnets job- og uddannelsesmuligheder. Og fly-by af redningshelikopteren EH-101.