Se billedserie Eventyreren Jørgen Bitsch boede i mange år på Sehesteds Alle i Farum. Men et permanent museum blev det ikke til. Foto: Furesø Lokalhistoriske Arkiv

Eventyrernes museum blev aldrig til noget

Furesø - 14. juli 2020 kl. 06:48 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kendte eventyrer og forfatter, Jørgen Bitsch, boede i en villa med udsigt til Farum Sø. Peter Brixtoftes ønske om et Jørgen Bitsch-museum i Farum Vejgård faldt til jorden.

Tilbage i 1998 bød Farum Kulturhus indenfor til den vildeste og flotteste udstilling i det dengang purunge kulturhus historie.

Peter Brixtofte havde lokket den lokale eventyrer og forfatter, Jørgen Bitsch, samt lærer på Paltholmskolen, Albert Reumert Rasmussen, til at udstille deres samlinger. Peter Brixtofte var begejstret over muligheden. Som altid så han muligheder for at profilere sin by.

Kulturhusleder Zanne Jahn blev sat i spidsen for projektet.

- Det var den vildeste og mest spektakulære udstilling, jeg har lavet. Der var krokodiller, skrumpede menneskehoveder, en mumi et glas og meget mere, fortæller Zanne Jahn, som også fik masser af penge til projektet.

- Det var fordi det var planen at flytte udstillingen til Farum Vejgård. I ladebygningen var det tanken at lave et museum for eventyrerne, fortæller Zanne Jahn.

Men sådan gik det ikke. Byrådet gik imod Peter Brixtofte. Der var ikke flertal for at bruge seks millioner kroner til at købe samlingen af de to globetrottere.

- Så gik det jo hverken være eller bedre, end at samlingen kom tilbage til Reumann Rasmussen, som efterfølgende havde indbrud. Hele samlingen blev stjålet, fortæller Zanne Jahn.

Jørgen Bitsch boede i mange år på Sehesteds Alle med udsigt til Klavs Nars Holm i Farum Sø. Han var en markant personlighed, som altid vakte opsigt, når han bevægede sig rundt i byen.

- Han havde altid en cigar i munden og optrådte gerne i beduintøj. Han var en fantastisk personlighed. Men det var også en anden tid, da han rejste ud til indianerstammer, som aldrig havde set en hvid mand før, eller kørte over en ørken i jeep, fortæller Zanne Jahn.

Albert Reumann Rasmussen vakte også opsigt i sit virke som lærer.

- Han fortalte jo altid sine elever nogle fantastiske historier og tog gerne en mumie i et glas med i skole, siger Zanne Jahn.

Jørgen Bitsch startede sine rejser som kahytsdreng, hvilket han beskrev i den prisvindende bog »Som kahytsdreng til Siam«.

Han uddannede sig siden til lærer ved Jonstrup Seminarium, men det fik ham ikke til at sætte farten ned.

I 1949-50 rejste han på en Nimbus motorcykel sammen med mekanikeren Jørgen Wolfram fra København til Cape Town i Sydafrika.

I 1956-57 rejste han til Brasilien, Bolivia, og Peru.

I 1959 rejste han til Borneo og levede blandt de indfødte, og lærte deres skik og brug. Han besøgte alle verdens lande og delte ud af sine oplevelser i et rigt forfatterskab. Her kunne man læse, hvordan han fangede en otte meter lang anakonda med de bare næver, besteg aktive vulkaner og mærket giftpile suse forbi hans krop.

Han stiftede også rejseselskabet, Jørgen Bitsch Safari International, der blev verdens førende arrangør af eventyrlige ekspeditioner.