Eva skiftede hamsterhjulet ud med naturterapi

Furesø - 10. februar 2021

Hver lørdag mødes en lille gruppe mennesker på et hemmeligt sted i Hareskoven. Ikke langt fra menneskemylderet ved St. Bræntlejung arbejder Eva Børjesson med at forebygge og stoppe stress hos sine kursister.

- Der er et paradoks i vores samfund. For jo mere velstand vi opnår, jo mindre føler vi, at der er tid og overskud til at gøre det, vi gerne vil. Der er en eksplosiv vækst i psykisk mistrivsel, siger Eva Børjesson.

Hun har prøvet turen på egen krop. Uddannelsen indenfor sociologi førte hende til en stilling som underviser for kommende socialrådgivere.

- Jeg følte netop dette pres i mig selv og mine omgivelser. Jeg følte en trang til at undersøge om, vi kan gøre det anderledes end at være i hamsterhjulet, forklarer Eva Børjesson.

Ikke mindst, da der kom børn ind i hendes og mandens liv, voksede presset.

- For 11 år siden gik jeg voldsomt ned med stress, og det tog mig ret lang tid at komme oven på igen. Kort tid efter jeg var kommet mig, blev jeg mor til mit første barn, og da jeg sad med ham i armene for første gang, indgik jeg en pagt med mig selv om, at jeg aldrig nogensinde ville køre mig selv så hårdt og overse mine kropslige signaler igen, erindrer Eva.

I efteråret 2019 gjorde hun noget ved det. Hun begyndte på en uddannelse til kropsterapeut (body sds red.), og undervejs opdagede hun noget.

- Naturen kan noget særligt, derfor tog jeg en uddannelse som naturterapeut i efteråret 2020, fortæller Eva Børjesson.

Siden har hun arbejdet med en lille flok mennesker. Her hjælper Eva mennesker til at genfinde deres indre balance og få øget psykisk trivsel. Gennem rolige og sanselige aktiviteter.

- Der skal være tid og ro. I hverdagen er der mange input og tankestrømme, der overdøver vores brug for hjernepauser og vores kropstilstand. Så det, at der er mulighed for et helle - et åndehul fra dagligdagen - og rutiner med tid og ro til at opleve og sanse naturen, er vigtigt for, at vi kan restituere og lade op, forklarer Eva Børjesson.

Et forløb kører over fire uger, hvor man mødes en gang om ugen i tre timer. Derudover bliver man en del af et netværk med andre, der har været på forløbet. Netværket mødes en gang om måneden.

Naturlig balance

Den tyske sociolog Helmuth Rosas bog »Fremmedgørelse i accelarationssamfundet« fortæller om den skævhed sommenneskeheden er blevet påført i forbindelse med transformationen fra jægere og samlere i konstant bevægelse og samhørighed med naturen til industrialiseringens skemalagte og prestigefyldte samfund, hvor man konstant bliver bedt om at præstere.

- Vores hjerner er ikke skabt til at leve på den måde. Vi er skabt til et simpelt liv, og vi er faktisk ret uegnet til at leve i menneskeskabte og komplekse bymiljøer, hvor hastigheden er høj og indtrykkene mange, forklarer Eva Børjesson.

Lange gåture i Hareskoven gav hende indblikket i naturens muligheder.

- Æstetikken i naturen vækker vores sanser. Når vi aktiverer vores sanser, bliver vi bedre i stand til at modtage og bearbejde stimuli og derved til at mærke os selv. Når vi er stressede, bliver vi ofte mindre modtagelige over for sanseindtryk. Vi bliver så at sige mere indelukket. Når vi har overskud til at give detaljerne opmærksomhed og fordybe os, ved vores nervesystem instinktivt, at der ikke er fare til stede, fortæller Eva Børjesson.

Man kan læse mere om Eva Børjessons naturterapi i Hareskoven på hjemmesiden: www.kropsmanifestet.dk

