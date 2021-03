Eva Bjørk Kristjansdottir, lærer på Stavnsholtskolen, modtager Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2021. PR-Foto.

Eva Bjørk fra Stavnsholtskolen modtager stor lærerpris

Furesø - 23. marts 2021 kl. 19:11 Kontakt redaktionen

FARUM: Novo Nordisk Fondens uddeler hvert år Natur- og Teknologilærerpris 2021 til henholdsvis en lærer i Øst- og Vestdanmark. I år går prisen i Østdanmark til Eva Bjørk Kristjansdottir fra Stavnsholtskolen i Farum.

Eva Bjørk Kristjansdottir sætter en ære i at lære eleverne at tænke ud af boksen og ikke mindst arbejde med teknologi. Det er lykkedes så godt, at eleverne i Eva Bjørk Kristjansdottirs klasser har vundet den nationale Micro Bits-konkurrence på DR-Ultra to år i træk.

- Jeg glæder mig allermest til at fortælle mine elever, at jeg har vundet prisen. Det har jeg givet mig selv lov til at blære mig med, griner Eva Bjørk Kristjansdottir.

Eva Bjørk Kristjansdottir mener, at når nu verden er blevet så digital, er det vigtigt for fremtidens generationer at forstå teknologien for at kunne deltage i det demokratiske samfund.

Netop forståelse af teknologi og digital teknologi er udgangspunktet, når Eva Bjørk Kristjansdottir underviser sine elever i blandt andet kodning. Børnene har brugt kodning og robotkodning til at designe et klimavenligt ur, som minder folk om at være mere klimavenlige. Det vandt eleverne i hendes klasse 15.000 kr. for at designe i DR-Ultras Micro-Bits-konkurrence det første år. Eleverne vandt igen året efter ved at koble to dyr sammen og kode deres karakteristika i programmet Scratch.

- Eleverne har virkelig taget det til sig og bruger også kodning derhjemme, hvor også deres forældre er kommet med på ideen og deltager aktivt i kodningen. Både elever og forældre har fået mere respekt for teknologien, hvilket forhåbentlig også kan gøre dem til mere aktive medborgere i et digitalt samfund, siger Eva Bjørk Kristjansdottir.

En af landets førende

Eva Bjørk Kristjansdottir blev indstillet til prisen af sin skoleleder på Stavnsholtskolen, Henrik Hansen, som har svært ved at få armene ned over, at de nu har de prisvindende skolelærere ansat på netop deres skole.

- Eva er en af Danmarks førende lærere inden for det her felt, og det er jeg rigtig stolt af. Når hun lykkes med sine projekter, trækker hun de andre lærere med sig og giver også dem fornyet energi. Hun trækker ikke bare sig selv op, men alle andre med sig. Det bliver man stolt af, fortæller skoleleder Henrik Hansen.

Med prisen fra Novo Nordisk Fonden følger 250.000 kr. De 50.000 kr. er en personlig pris, mens de 200.000 går til skolen og skal bruges til at udvikle den naturfaglige undervisning.

På Stavnsholtskolen har lærerne i noget tid været i færd med at lavet et mini-maker space, men med prisen kan ordet "mini" fjernes.

- Vi skal have større lokaler, og vi skal indkøbe mere teknologi. Den her undervisningstankegang skal bredes ud til flere lærere og blive mere synlig på skolen. Det sker, når man ser børn klippeklistre en prototype eller sidde og arbejde med kodning, forklarer Eva Bjørk Kristjansdottir.

