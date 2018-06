Se billedserie Slagter Jesper Rosenvinge nyder anerkendelsen fra såvel fagpersoner som kunder. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Et spørgsmål om faglig stolthed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et spørgsmål om faglig stolthed

Furesø - 09. juni 2018 kl. 12:22 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagter Jesper fra Farum Bytorv er nomineret til Årets Slagter. Kundernes glade tilbagemeldinger betyder mindst lige så meget for ham. For Jesper er det et spørgsmål om stolthed - faglig stolthed.

Håndtrykket er ikke uventet fast og energisk. Ikke sådan ubehageligt, men bare sådan, at man føler sig velkommen. Øjnene udstråler den slags stolthed og glæde, som man kun ser hos mennesker, der føler sig anerkendt af sine omgivelser.

Slagter Jesper - med efternavnet Rosenvinge - har god grund til at være stolt. Han blev i sidste uge nomineret til prisen som Årets Slagter i Danmark.

- Det er fantastisk at være nomineret til sådan en pris, men det er mindst lige så fedt, når kunderne kommer ind og fortæller, hvordan deres børn ikke vil spise andet end vores grillpølser. Det er total optur, for vi lægger sjæl i det, siger Slagter Jesper.

Han blev udlært i samme butik tilbage i 1992. Dengang hed slagtermesteren Egon Hornsleth. Da han gik på pension, købte Jesper Rosenvinge butikken og har drevet den videre i samme ånd.

Butikken har syv fuldtidsansatte - plus det løse. Der er tre slagtere, en lærling og tre delikatesseassistenter.

- I branchen er vi en butik i mellemstørrelsen. Jeg har overvejet at købe endnu en butik, men jeg kan ikke være to steder på en gang. En butik er det rigtige for mig. Jeg har rigeligt at rode med, forklarer Slagter Jesper.

Samme princip gør sig gældende i samarbejdet med grossisterne. Jesper har valgt to mindre fimaer.

- Vi skal kunne kigge hinanden i øjnene og stole på hinanden. Produktet skal være i orden, ellers ryger det lige tilbage, siger han.

Alt butikkens svinekød er friland. Når det kommer til butikken, bliver det forvandlet til alle mulige slags udskæringer, spegepølser, leverpostej, flæskesvær og så videre. Slagter Jesper har nemlig - trods butikkens størrelse - et fuldt produktionsapparat.

- Det ville være nemmere at købe hos kollegaer med større lagerkapacitet, men det vil jeg ikke. Vi laver det hele selv. Jeg vil have det i mine hænder, så jeg ved hvad, der kommer i grillpølserne. Vi har fundet ud af, at det ikke nytter noget at skære hjørner. For hvis vi ikke har et fagligt højt niveau, så går kunderne andre steder hen. Tag bare det at lave leverpostej. Det er en sand verdenskrig at fremstille, men det bliver bare ikke det samme, hvis man skærer hjørner. Så vi tager hele krigen.

Det gælder også med husets lærling, Andreas. Han er udlært til vinter.

- Det er en gave at få en elev, som har flair og vilje til at lære det. Vi er over ham hele tiden og hælder på af viden. At gå i lære i en slagterbutik giver en utrolig bred uddannelse af høj kvalitet.

Awardshow på slottet

Slagter Jesper blev noget overrasket, da han fik en opringning fra Axelborg. Han var blevet indstillet til Årets Slagter af en fagperson.

- Onsdag den 2. maj skulle vi så præsentere vores butik overfor en jury. Det gik åbenbart meget godt, siger Slagter Jesper.

De tre nominerede må dog vente i spænding indtil den 9. oktober, hvor vinderen afsløres ved et Awardshow på Hindsgavl Slot.

- Jeg er oppe imod nogle hårde drenge, der virkelig kan deres kram, konstaterer Slagter Jesper.

Frem til Awardshowet vil de nominerede få uanmeldt besøg af juryen og der vil komme såkaldte mysteryshoppers, for at tjekke butikkens serviceniveau.