Et lille stykke Frankrig i Farum

Furesø - 14. februar 2018

FARUM: For enden af Farum Hovedgade finder man et lille stykke Frankrig. Vores Marked byder på caféhygge, økologisk vin, og mængder af gode råvarer fra Birgit Pichats andet hjemland. Her - i skyggen af lindetræerne ved Akacietorvet - har den usædvanlige blanding af fransk landidyl haft så stor appel til kunderne, at Birgit så småt overvejer at åbne flere butikker med samme tema.

- Mit næste mål er at åbne flere Vores Marked i andre byer, og så vil jeg gerne udvide med vinrejser til de små producenter i Frankrig, som jo er mit udgangspunkt for hele forretningen, fortæller Birgit Pichat.

Historien om Birgit og Vores Marked tager sit udgangspunkt i Holstebro dengang efternavnet var Poulsen. Efter gymnasiet tog Birgit til Grenoble med en stædig mission om at lære fransk. Her løb hun ind i sit livs udkårne, Jean med efternavnet Pichat. Tre år senere, i 1991, blev de gift, og deres første af to piger, Mathilde og Caroline, kom til verden et år senere.

Parret bosatte sig i Frankrig. Birgit havde allerede uddannet sig til advokat, og mens Mathilde lå i hendes mave tog hun en MBA. Det førte til en erhvervskarriere, som kulminerede med en udstationering i USA som direktør for et stort fransk IT-selskabs amerikanske filial.

I 2001 var tiden kommet til, at pigerne skulle i dansk skole og lære dansk kultur. Familien tog hjem til Danmark og fandt sig tilrette i Farum. Birgit fortsatte erhvervskarrieren på højt plan, men en dag føltes det ikke længere, som det skulle. Mavefornemmelsen fortalte Birgit, at hun skulle skifte den store firmabil og den fede direktørløn ud med noget mere jordnært.

- Jeg brugte al min tid på at lave rapporter, som aldrig blev læst. Børnene var ved at være store. Og jeg begyndte at få en fornemmelse af, at mit liv var forkert. Der måtte ske noget andet, fortæller Birgit Pichat.

I 2011 kom så det helt store held i uheld. Birgit blev fyret og endda uberettiget. Det udløste en kæmpe fratrædelsesgodtgørelse.

- Jeg fik mere end et års løn med videre. Det finansierede opstarten på Vores Marked, erindrer Birgit, som kastede sig over et for hende aldeles ukendt område.

- Jeg vidste ingenting om fødevarer, men jeg tog en tur til Frankrig og gennem venner blev jeg introduceret for nogle økologiske vinbønner. Den dag, jeg tog ud at besøge deres vingårde, blev afgørende for resten af mit liv. De fortalte så levende om deres vin og førte mig tilbage til det, som livet virkelig handler om. Det, de laver, er en slags kunst med udgangspunkt i deres kærlighed til jorden, fortæller Birgit Pichat.

Vores Marked startede op som netbutik i februar 2012. Ni måneder senere rykkede hun ind i en lille butik på Farum Hovedgade. Det var mest for at få lagerplads, men snart begyndte det at vrimle med kunder.

- Efterhånden kom der flere og flere kunder, og derfor var det nemt at beslutte sig for ikke kun at være grossist. Jeg ville så gerne videreformidle vinbønners kærlighed til vinen til forbrugerne. Derfor åbnede jeg i 2015 butikken i større lokaler, og det har været en stor succes, siger Birgit Pichat.

Vores Marked er stedet, hvor man kan komme indenfor og få sig en kop kaffe, mens man smager på de gode råvarer. Men det er også et sted, hvor man kan droppe ind og sætte sig i sofaen og få en snak med andre kunder om løst og fast. Det er også et sted, hvor man kan få sig en tapasanretning og et glas vin. Det er stedet, som er fyldt med liv. Især når der en af årstidsfesterne, hvor dygtige jazzmusikere spiller Django Reinhardt-musik. Et sted, hvor man kan gå i vinskole. I bund og grund et sted som roterer omkring den pragtfulde økologiske vin fra Rhone-distriktet. Vores Marked er Birgit, og Birgit er Vores Marked.

- Det er blevet et samlingssted for de lokale, men der kommer også kunder langvejsfra, forklarer Birgit, som bestemt ikke har haft grund til at fortryde sit valg.

- Nej. Jeg har det så skønt. Jeg savner ikke firmabilen og lønnen, selvom jeg slet ikke tjener det samme i dag, siger Birgit Pichat med det største smil fra øre til øre.