Et brøl fra fortiden reddede Storeflyvedag

Af Mikkel Kjølby

Det var lørdag klokken 13.30, da der lød et brøl fra jetmotorer over Værløse. Flyvevåbnets afvisningsberedskabs F16-jagere hamrede ind over Værløs i lav højde med 600 kilometer i timen, og gav borgere, der voksede op i nærheden af Flyvestation Værløse i 1980-90´erne et minde om fortidens Nato-øvelser.

De danske F16-jagere har aldrig haft base på Flyvestation Værløse, men er ofte landet på stedet og overnattet i de dertil indrettede F16-shelters opført af Nato. Lørdag eftermiddag viste Flyvevåbnet respekt for stedet, der engang var Sjællands største arbejdsplads ved at flyve over i lav højde to gange. Altsammen til stor begejstring for Storeflyvedags stifter Mikael Boutrup, der selv voksede op et par stenkast fra Flyvestation Værløse.

- Flyvevåbnet ringede om formiddagen og fortalte, at de måtte gå under skyerne og for ikke at genere byerne, ville de to F16 flyve ind mellem Hundested og Rørvig, ned til syd for Frederikssund og derfra videre til Flyvestation Værløse. De to F16 kom bragende med omkring 600 kmt og lavede en stor bue, kom tilbage og fløj væk igen, fortæller Mikael Boutrup.

Det har været en stor og vanskelig opgave at strikke et program sammen til dette års Storeflyvedag. Ikke mindst fordi man længe frygtede, at det blev nødvendigt at aflyse pga. corona-restriktioner. For en sikkerheds skyld nøjedes Mikael Boutrup med at arrangere et flyshow.

Men på selve dagen viste vejrguderne sig fra deres slemme side med flere regnbyger og lavt skydække.

- Næsten alle civile piloter, som holdt klar i Roskilde Lufthavn, måtte give op og køre tilbage igen i deres hangarer, forklarer Mikael Boutrup.

Det blev derfor lidt småt med fly i luften over Flyvestation Værløse. Netop derfor kom Flyvevåbnets bidrag som en stor lettelse. Udover F16-overflyvningen leverede Redningshelikopter EH-101 et forrygende super flot show, hvor de både fløj baglæns, sidelæns og op og ned. Derudover satte de en mand af og fløj væk for derefter at komme tilbage og hejse ham op i helikopteren igen.

Til sidst lykkedes det at få et civilt fly indover Værløse. Storeflyvedags flyveleder som konstant var på Flightrader, så et fly, som var ved at lande i Frederikssund, og kaldte resolut op på VHF radioen, og fik omdirigeret flyet til Flyvestation Værløse. Det viste sig at være Frederikssund Flyveklubs Super Dimona, og flyet fløj flere gange frem og tilbage langs banen i 500 fod. Mikael Boutrup blev helt rørt, da han er medejer af netop dette fly.

Godt og vel 1000 gæster trodsede regnen og fik set alle flyene i Hangar 2, samt den flotte udstilling af brandbiler, politibiler redningsudstyr fra TFCV. Bofællesskabet Mageløse havde i dagens anledning åbnet det gamle tårn, hvorfra der var er en fantastiske udsigt over banen. En stor gruppe tilskuere havde ligeledes forsamlet sig på Laanshøj-siden af Flyvestation Værløse.

Storeflyvedag vender tilbage i det store format den 20. og 21. august 2022.