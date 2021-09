Se billedserie Simone Salung Bagger sidder ved borde-bænkesættet ved rækkehuset, hvor naboerne mødes næsten dagligt. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Et aftenmøde fik Simone til at stille op til byrådet

Det var et møde om de lokale FFO'er, der provokerede Simone Salung Bagger til at stille op til byrådet. 'Hvis du havde spurgt mig inden mødet, havde jeg ingen ønsker om at stille op i politik.'

Furesø - 19. september 2021 kl. 06:34 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det har aldrig været en ambition for Simone Salung Bagger at stille op som byrådskandidat, selvom hun i en del år har været medlem af Konservative i Furesø. Men det ændrede sig en aften sidste efterår, efter at hun havde deltaget i et aftenmøde om de lokale FFO'er, der både rummede offentlige og private daginstitutioner. Selvom Simone Salung Bagger har børn i netop den alder, var det dog mest som interesseret borger, at hun var mødt op, og det, som hun hørte, gjorde hende frustreret.

"Jeg havde indtryk af, at der sad nogle mennesker, som virkelig brændte for de her børn, og som følte at de slog lidt i en pude opadtil, da de politiske rammer ikke formåede at favne dem. Der var ingen konflikt mellem pædagogerne fra de offentlige og private institutioner. De vidste, hvad de ville, og ville gerne planlægge fælles aktiviteter, så børnene kunne mødes på tværs af skolerne," siger hun.

Men så blev det mudret, når pædagoger og ledere skulle få lov af kommunen til at samarbejde på tværs, mener hun.

"Det skyldtes en ideologisk kamp fra kommunen om, at de private institutioner var bedre stillet end de kommunale. Hvis du havde spurgt mig inden mødet, så havde jeg ingen ønsker om at stille op i politik. Men det ramte mig at politik og ideologi næsten modarbejdede de her vildt gode mennesker. Så det var startskuddet," fortæller hun.

Skiftede til LA Det endte dog ikke med at blive Konservative men i stedet Liberal Alliance, som Simone Salung Bagger stiller op for.

"Jeg var medlem af Konservative på det tidspunkt, men så skrev de under på budgettet sidste år, hvor man blandt andet skulle betale mere for at have sine børn i privat FFO," siger hun.

Der var også en stor diskussion om fjernelsen af klippekorts-ordningen til ældre, som forargede hende. Besparelsen blev dog droppet på målstregen.

"Det ramte mig, så jeg meldte mig ud K. Jeg syntes, at de gjorde køb på en masse af deres mærkesager. Det var nok ikke gået på Borgen," mener hun.

I stedet føler hun sig bedre hjemme hos Liberal Alliance, der i øjeblikket har ét mandat i byrådet.

"De havde mange af de samme tanker som mig, om at borgeren skal komme før systemet. Liberal Alliance er også et parti, der tør tænke nyt, og de kigger meget på forskningen for at få viden. De har også en ydmyghed, som jeg sætter pris på," siger hun.

Furesø Avis møder Simone Salung i rækkehuset i Farum ved Farum Overdrev, hvor hun bor med sin mand Peter, der er uddannet ingeniør, og børnene Albert på ni år og Eric på 11 år. Her har de boet siden 2011, da Peter fik arbejde hos virksomheden Aasted i Farum.

Siden er hendes mand blevet direktør hos virksomheden Ishøj Hegn, der blev startet af Simone Salungs Baggers farfar med henblik på, at de sammen skal køre det videre som fjerde generation.

"Jeg kommer fra Snekkersten og min mand kommer fra Ringkøbing, og vi aftalte, at vi flyttede derhen, hvor den første af os fik et job. Vi var dog begge enige om, at vi ikke ville bo inde i København, da vi er opvokset med skov og natur tæt på. Vi sætter især pris på fællesskabet, der findes her, og næsten hver eftermiddag mødes vi ude ved bænkene, hvor de voksne sidder og snakker mens børnene løber rundt og leger," fortæller hun.

Ældreområdet er vigtigt Simone Salung Bagger er selv uddannet religionssociolog, og hun har siden 2013 arbejdet som Ekstern Lektor på CBS, hvor hun underviser i analyse af virksomheder. Det har hun også udgivet to bøger om. Derudover sprang hun i 2018 ud som selvstændig, hvor hun som konsulent arbejder inden for strategisk ledelse og coaching, og hun tog en bestyrelsesuddannelse i 2019, så hun var klar til at indtræde i bestyrelsen på Ishøj Hegn året efter.

Den analytiske tilgang går tydeligvis igen, når det gælder lokalpolitik. Simone Salung Bagger har nemlig brugt det seneste år på at tale med mange medarbejdere på både plejehjem og daginstitutioner for at finde ud af, hvad der kan lette deres arbejdsdag, så de får mere tid til kerneydelserne. Hun har blandt andet talt med medarbejdere og ledere fra 11 forskellige daginstitutioner i Furesø.

"Hvis man vil gøre en forskel for mennesker, skal man også turde lytte til mennesker," siger hun.

Det står hurtigt klart, at det særligt er skole-og ældreområdet, der optager Simone Salung, og når det gælder ældreområdet, kunne hun godt tænke sig et mere kritisk blik på, hvordan arbejdsforholdene bliver understøttet politisk.

"At medarbejderne har et stærkt kollegialt sammenhold og at de ønsker at gøre en forskel for de borgere der har brug for dem, er jo ikke det samme som, at vi har carte blanche til at udnytte dem til de siger op eller sygemeldes med psykiske eller fysiske mén. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi var mere kritiske på, hvad det er for nogle mennesker, vi ender med at ansætte til at varetage de her roller. Hvordan er det, at vi rekrutterer fra jobcentret, og hvilke krav er der til dem, vi ansætter," siger hun.

Lære af andre kommuner Simone Salung erkender samtidig, at der ikke findes nogen 'snupstags-løsninger', da det er et kompliceret område at give sig i kast med. Derudover mener hun ikke, at hvad der virker det ene sted, nødvendigvis virker lige så godt et andet sted.

"Nogle gange får politikerne en god idé, som for eksempel at udbrede Thyra Franks plejehjem, men det betyder ikke, at det fungerer godt alle andre steder," mener hun.

Det er dog vigtigt at samle inspiration fra andre kommuner, så der er flere redskaber at gøre brug af, mener Simone Salung.

"Når det gælder skolerne i Furesø, så kan vi ikke bare nøjes med mere økonomi eller en to-lærer ordning. Det handler også om, hvordan vi løfter de børn, der har det svært på det relationelle plan. I Gladsaxe har de for eksempel hvad de kalder en Mellemform, hvor de tager børn ud, der støjer meget, og så har de nogle timer med klassen og nogle timer for sig selv, hvor de lærer, hvordan de skal gebærde sig i klassen. De har også familieklasser, hvor forældre for eksempel lærer, hvordan man understøtter sit barn i skolen, eller hvordan man spørger ind til sit barn om deres dag. Det er ikke sikkert, det virker i Furesø, men det kan være redskaber, som vi være lidt mere nysgerrige på, om de kan bidrage til at øge den oplevede kvalitet i skolemiljøet," siger Simone Salung Bagger, der gerne så, at lærerne fik flere pædagogiske og psykologiske kompetencer at trække på.

Noget af det, som generelt går igen hos Simone Salung Bagger er, at medarbejderne skal have mere indflydelse på de gode løsninger. Og at borgeren skal stå over systemet.

"Mange medarbejdere oplever en forskel på det, de gerne vil give borgerne, og det som systemet siger, de har ret til at give borgerne. Medarbejderne ved godt, hvad der skal til, men den politiske proces er meget lang og tung, og det kunne jeg godt tænke mig at gøre op med. Der er en gennemgående frustration hos de medarbejdere, jeg har mødt, og den frustration tager jeg med mig ind i valgkampen," siger hun.

Bange for at undervise Når Simone Salung Bagger ikke er optaget af, hvordan tingene kan gøres bedre i Furesø, så er der mange andre interesser, der bliver holdt ved lige. I stuen ved siden af sofaen står et klaver og en guitar, som hun bruger til at skrive sin egen musik på, der dog kun er til privat brug. Derudover er hun ved at skrive sin første roman, og Simone Salung Bagger bruger også meget tid på at læse alt lige fra faglitteratur om børns trivsel til fiktion.

"Vi vandrer også en del med børnene i Norge, og vi har en hytte i Sverige, hvor vi ofte tager op. Vi er meget udendørs-mennesker," siger hun.

På trods af sit job som underviser og nu byrådskandidat fortæller Simone Salung, at hun faktisk er introvert, og at hun indtil hun fyldte 30 år - med egne ord - gik i et med tapetet.

"Jeg har været mere stille, men så er der sket en forandring de seneste ti år. Jeg er gået til at kunne undervise og stå ved, hvad jeg tænker. De første gange, jeg underviste fik jeg røde pletter på halsen og stemmen knækkede. Men det var en angst, jeg kom over," siger hun.

Simone Salung Bagger har også haft det svært med konflikter, indtil hun fandt en anden tilgang.

"Jeg har fundet ud af, at det ikke handler så meget om at have ret. Der er ikke noget galt med dig, fordi du mener noget andet. Det handler derfor om at give plads til, at folk er forskellige, og at der er plads til af fejle, når vi lærer af det. Politisk kommer man jo aldrig dertil hvor man kan læne sig tilbage og sige at "nu har jeg gjort nok." Det er spørgsmålet om hele tiden at blive bedre til at forstå hvordan ændringer i samfundet præger vores kerneydelser, vores miljø og vores infrastruktur, og turde at se virkeligheden i øjnene, tage ansvar og se fremad," fortæller hun.

Det er en tilgang, som Simone Salung vil tage med sig ind i byrådet, hvis hun bliver valgt ind. Derudover handler det for hende også om at tage et ansvar for nærsamfundet. Noget som hun også forsøger at lære sine børn.

"Min ældste dreng spurgte mig, hvorfor skal det lige være dig, der stiller op? Og så taler vi om det ansvar, vi har, og at det ikke lige er alle, der har tiden til det. Og at lige nu har jeg mulighed for at bidrage til at ændre tingene," siger hun

Kandidatserie Der er kommunalvalg den 16. november i år. I den anledning henvender Furesø Avis sig til de opstillede partier og lister, og beder dem om at udvælge én ny kandidat hver, som avisen så tager en snak med.