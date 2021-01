Se billedserie Esther Bentzen drev Noahs Ark fra 1943 til 1969 og havde mere end 100 dyr. Foto. hareskovhistiorie.dk

Send til din ven. X Artiklen: Esthers zoo var byens helt store trækplaster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Esthers zoo var byens helt store trækplaster

Furesø - 13. januar 2021 kl. 06:55 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I 1943 ankom Esther Bentzen til Hareskovby, hvor hun havde købt huset Lindevej 51.

Kort efter flyttede capucineraben Chico ind. Den havde lidt overlast på turen til Europa. Esther Bentzen havde altid haft et ømt punkt for dyr, og tog den til sig. Det blev starten på Noahs Ark.

I årene der fulgte, væltede det ind med særprægede dyr. Silkeaben Hudibras, børstebæltedyret Gigolo, desmerdyret Rikki-Tivvi-Tavi, dværgvagtlerne Chana og Chek og ikke mindst den flyvende hund Kalong. Og mange, mange flere.

I 1953 bad sundhedsmyndighederne i Værløse Sogn Esther om at gøre status. Hun indrapporterede over 100 dyr fordelt på 27 forskellige dyrearter.

Mogens Perssons forældre havde sommerhus på Fredensvej i Hareskovby. Han husker levende de mange besøg hos Noahs Ark.

- Når vi havde gæster, var Noahs Ark altid det oplagte udflugtsmål. Det var virkelig områdets store attraktion. Der var dyr overalt på grunden, også inde i stuerne, hvor der lugtede af dyr. Det var det liv, hun havde valgt, fortæller Mogens Persson.

At der lugtede af dyr i stuerne, var ikke så underligt, for de blev gennet ind i huset om vinteren. Oppe under loftet hang skindet fra en seks meter lang kvælerslange, og i sofaryggen boede en flok indiske egern.

Esther Bentzen blev født i 1897 og arbejdede i mange år på teaterbladet Masken, indtil hun flyttede ind hos sine svagelige forældre, som hun passede til deres dødsdag. Derefter flyttede hun til Hareskovby, som dengang var delt op i to.

- Der var det gamle villaområde ved Skandrups Allé, hvor der boede mange forskellige mennesker. Og så var der sommerhusområdet ved Åvej. Min familie boede på stenbroen i Valby, og sommerhuset var et fantastisk sted at komme. Det var et slaraffenland. Vi tog derud hver weekend og hele sommeren. Det var et sted, hvor alle snakkede med alle, og der var plads til forskelligheder, fortæller Mogens Persson.

Børnene i Hareskovby havde en årlig festdag. Det var på Chicos fødselsdag den 3. august. Aben var populær, men også berygtet for at stjæle briller og så var den fordrukken og alt for glad for øl og vermouth.

- Mange af børnene ved det, og en time, før vi åbner, står der en klynge udenfor porten med små gavepakker. Chico sidder ved et festligt pyntet bord og lukker pakkerne op. Børnene er ellevilde, fortalte Esther Bentzen til magasinet »Flittige hænder« i 1960.

Esther Bentzen stod selv for at passe alle dyrene. Det var noget af et slæb.

- Hver fredag slæber jeg 30-40 pund foder hjem fra byen. Kødet får jeg sendt, og så er der mange venlige grosserere, der nu og da kommer herud med en kasse sild, en kasse bananer eller tomater, der er blevet lidt for modne, fortalte Esther Bentzen til magasinet.

Med til historien hører naturligvis de medfølgende lugtgener for naboerne. Det væltede ind med klager til sundhedsmyndighederne.

- Hun tog sig ikke af klagerne, og dengang var der heller ikke lovhjemmel til at gøre noget ved det, fortæller Mogens Persson.

Men efterhånden indhentede alderen også Esther Bentzen. Huset blev solgt, og hun flyttede til Tårnby, hvor hun boede resten af sine dage.

Lindevej 51 blev i 1969 købt af Frode Mynderup, far til journalist John Mynderup, som levende husker dagen, hvor de ryddede op på grunden for at gøre klar til et nyt hus.

- Vi lavede et kæmpe bål og futtede det hele af, men da vi tændte bålet, piplede det ud med rotter fra alle mulige huller og revner. Det var et værre svineri, fortæller John Mynderup.





Noahs Ark havde åbent klokken 10 til 17 hver torsdag, lørdag og søndag fra det tidlige forår til december og tog imod børnehaver, skoleklasser, familier og polioramte dyr, som nød godt af nærheden med dyrene.