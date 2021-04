Det er ti år siden, at Widex forlod Furesø Kommune. Sidenhen har det tidligere domicil mestendels stået tomt, og nu vil kommunen igangsætte en proces med at få ny lokalplan og nyt kommuneplanstillæg for hele erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej og Ny Vestergårdsvej. Foto: Jens Berg Thomsen

Erhvervsområdes fremtid vakte debat

Venstre beskylder Socialdemokratiet for at have en "skuffeplan" om erhvervsområdet ved Kirke Værløsevej. Tine Hessner (R) var kritisk over for ordlyd i høringsoplæg

Furesø - 08. april 2021

Erhvervsområdet ved blandt andet det tidligere Widex-domicil ved Kirke Værløsevej kastede en del diskussion af sig på det seneste byrådsmøde i Furesø Kommune. Her skulle politikerne stemme om at sende et oplæg til dialog om, hvad der skal ske med området i fremtiden. Baggrunden er, at Widex mestendels har stået tom i ti år, og samtidig fortæller forvaltningen, at der er sket en "brancheglidning i den sydlige del af området fra overvejende produktionserhverv til flere liberale erhverv og serviceerhverv."

Derfor vil kommunen sætte en proces igang, der skal munde ud i ny lokalplan og tillæg til kommuneplan og sender derfor nu et brev ud til borgerne, der kan komme med input. Brevet skabte dog en del diskussion på det virtuelle byrådsmøde.

"Jeg var meget kritisk over for det oplæg, der var, til brevet. Når vi sender et debatoplæg ud til vores borgere, så sætter vi også hegnspæle. Jeg savner, at stationsnærhed er nævnt i brevet," sagde Tine Hessner (R) blandt andet, der ud over stationsnærheden også savnede mulighederne for at få en uddannelsesinstitution på området nævnt.

Enhedslistens Øjvind Vilsholm vendte sig også mod ordlyden, fordi muligheden for at få blandt bolig og erhverv er nævnt i oplægget.

"Der står stadig meget konkret, hvad kommunen håber på kan skabes og er et meget specifikt forslag. En blanding af bolig og erhverv er ikke noget, jeg køber ind på," sagde han.

Vil ikke beskære parceller

Dansk Folkepartis Carsten Svensson udtrykte skepsis over for at gøre erhvervsområdet mindre for at få plads til boliger, som der står i oplægget.

"Det er problematisk, hvis Socialdemokratiet lægger sig fast på en bestemt strategi. Vi mener, at den bedste løsning findes i samarbejde med omgivelserne, og vi i DF er ikke meget for at beskære erhvervsområdet. Der bliver efterspurgt større parceller fra erhvervslivet. Vi skal ikke skære for mange kvadratmeter af vores erhvervsgrunde," sagde han.

Efterlyser holdning

Venstres Lars Carpens mente, at man kunne kigge på at få et friplejehjem i området, mens gruppeformand Gustav Juul efterlyste Socialdemokratiets holdning til, hvad der skal ske med området.

"Jeg savner at høre, hvad Socialdemokratiet mener og vil gerne høre, hvad de går og pusler med," sagde han.

Ældreudvalgsformand Matilde Powers (S) svarede, at hendes udvalg har "stor opmærksomhed" på plejehjemspladser.

"Vi skal løbende se på behovet og er ved at udbygge Lillevang," sagde hun og påpegede, at byrådet har besluttet, at der skal kigges på befolkningsprognose ultimo 2022.

Gustav Juul fandt det "ærgerligt", at Socialdemokratiet ikke ville melde ud.

"Hvad er det for en skuffeplan, I har? Jeg synes, at tingene skal ud i det åbne. Det skal være en åben proces, men der er nogle bindinger, og der er nogle konsekvenser. Vi kan ikke bare plastre til med flere boliger uden at tage stilling til en masse ting. De hegnspæle, dem har vi været med til at sætte op, for man kan ikke bare sætte hvad som helst på det sted.Det er ikke uvæsentligt. Hvad er det for Socialdemokraterne vil? Vi risikerer, at vi selv har sendt det her i høring, og så er det det, det ender med," sagde Gustav Juul.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) tog til genmæle.

"Det er ikke rimeligt at sige, at vi putter med vores mening. Vi er enige om, at sende det her i høring, og af respekt for den borgerproces, vi sætter i gang, vil vi ikke lægge os fast," sagde han.

Et flertal stemte for at sende brevet ud for at få borgernes input. Dog stemte Dansk Folkepartis Carsten Svensson og Enhedslistens Øjvind Vilsholm imod, mens Det Radikale Venstres Tine Hessner stemte blankt.