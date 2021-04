Freja ejendomme sætter den sidste rest af Sydlejren til salg. Der er tale om et erhvervsområde. Her er der blandt andet mulighed for hoteldrift eller dagligvarebutik. Foto: Luftofotodanmark.

Erhvervsområde er sat til salg

Området har et areal på 24,117 kvadratmeter. Heraf er der afsat 8.500 kvadratmeter til erhvervsbyggeri. Helhedsplanen for området omtaler mulighed for kreative erhverv i relation til Filmstationen, uddannelse og hoteldrift nævnes også i helhedsplanen, men også muligheden for en dagligvarebutik på 1,200 kvadratmeter.

- Der er tale om et erhvervsområde, hvor man gerne ser aktivitet relateret til Filmstationen. I bunden af feltet er der mulighed for at etablere en dagligvarebutik. En detailhandelsrapport viser, at der er grundlag for at etablere en butik i området, så beboerne ikke skal køre til Måløv og Jonstrup for at købe ind, fortæller Rune Christensen, projektchef for Freja ejendomme.