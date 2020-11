Erhvervsmåling: Furesø mister førstepladsen til Allerød

" En af de helt store tilbagegange ses i virksomhedernes vurdering af, af kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere. Her er man gået fra en plads som nr. 12 til en plads som nr. 71. En DI-analyse fra 2019 viste, at når virksomhederne rekrutterer forgæves i Furesø, så er det 80 pct. af gangene en faglært, som mangler. Her er altså et opmærksomhedspunkt for kommunen, som er til at tage fat på," skriver Dansk Industri.