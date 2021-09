Erhvervslivet holdt udskudt kur på flyvestationen

"Hvis vi også i fremtiden skal lykkes med den grønne omstilling og sikre god velfærd, skal vi tænke nyt, og som offentlig sektor turde åbne vores arbejdspladser op for erhvervsliv og forskning. Hvordan forebygger vi livsstilssygdomme og bruger teknologien klogt i ældreplejen? Hvordan omlægger vi transport, forbrug og erhverv, så Furesø bliver CO2 neutral? Det er spørgsmål som disse, vi sammen skal finde svar på. Derfor vil jeg gerne tage første skridt og invitere interesserede virksomheder til at bruge Furesøs arbejdspladser som et levende laboratorium, hvor nye ideer og teknologier kan blive afprøvet i praksis. Samtidig vil vi selv igangsætte arbejdet med at finde de første pilotprojekter, med afsæt i de behov der allerede er i kommunen," sagde Ole Bondo blandt andet fra talerstolen ifølge en eftersendt pressemeddelelse.

Glæde over samarbejde

"Et tættere samarbejde om innovation fx inden for grøn omstilling og velfærd ligger helt naturligt i forlængelse af det samarbejde, vi allerede har, og hvor vi tidligere i år indgik en partnerskabsaftale. Det er helt naturligt, at vi sammen udvikler helt konkrete løsninger, som kan være til gavn for både erhvervsliv og kommune. Et vigtigt fokusområde i forbindelse med velfærd er, at tænke forebyggende frem for konsekvensbehandling. Det ultimative succeskriterie er, at vi får skabt brugbare innovative løsninger, der rækker ud over kommunegrænsen," lyder det i en fællesudtalelse fra Mogens Brusgaard, formand for Fureøs Industri og Birgit Ritter, formand for Furesø Erhvervsforening. jbt