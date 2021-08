Se billedserie Christine Møller-Jensen ser ud over udsigten fra villaen i Hareskovby. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Erhvervskvinde stiller op til byrådet: Jeg ser det nærmest som en borgerpligt

Christine Møller-Jensen stiller op for Venstre for første gang. Hun er erhvervs- kvinde og tidligere kaptajn af reserven, og hun mener, at de kommunale medarbejdere bør have mere medbestemmelse

Furesø - 07. august 2021 kl. 06:38 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Når der er kommunalvalg til efteråret, er det ikke kun de velkendte ansigter, der stiller op. En af dem, som er på stemmesedlen for første gang, er 50-årige Christine Møller-Jensen fra Hareskovby, der stiller op for Venstre.

Det betyder dog ikke, at kommunalpolitik er helt fremmed for hende, for hun er vokset op med en mor, der var både socialudvalgsformand og viceborgmester for Venstre i den tidligere Fjends Kommune, der nu er en del af Viborg Kommune. Hendes far var derimod tandlæge, og indehaver af en tandlægeklinik, hvor hendes mor var hans højre hånd ved siden af det politiske arbejde og de fem børn.

Under aftensmaden var det normalt med politiske diskussioner hen over spisebordet, og den politiske interesse har derfor ligget i Christine Møller-Jensen siden barnsben. Og som voksen har hun selv været medlem af Venstre i mange år.

"Min mor var i politik, og det er en af grundene til, at jeg stiller op. Jeg har en stor respekt for erhvervet, og for mig er det naturligt at stille op, det er nærmest en borgerpligt," siger hun.

Mor og erhvervskvinde Christine Møller-Jensen har inviteret indenfor i villaen i Hareskovby, hvor hun har boet i 20 år. Huset ligger på toppen af en bakke, og de store panoramavinduer giver en flot udsigt ud over trætoppene og en sø, der kan skimtes imellem dem. Her bor hun med sin mand Jakob og deres to hjemmeboende børn Rasmus på 17 og Cecilie på 19 år, mens deres ældste datter Caroline på 21 år er flyttet hjemmefra.

Christine Møller-Jensen er uddannet kemiingeniør fra DTU og til daglig arbejder hun som corporate vice president i Novo Nordisk, hvor hun er med til at sikre kvaliteten af virksomhedens produkter. Hun beskriver sig selv som først mor, så erhvervskvinde og med tre børn og et krævende job, er det først nu, at der er tid og overskud til også at finde det politiske engagement frem. Ordet pligt går flere gange igen hos hende, for idéen med at stille op bunder i en lyst til at give tilbage til det lokalsamfund, som hun i mange år har nydt godt af.

"Efter at børnene er blevet større, er der et overskud til at give noget tilbage, og hvis nogle mener, at jeg kan gøre en forskel, vil jeg gerne tage min tørn," siger hun.

Fortid i forsvaret På trods af den jyske accent har Christine Møller-Jensen dog en lang fortid i først Værløse og nu Furesø Kommune. For efter gymnasiet kunne det ikke gå hurtigt nok med at komme væk fra stationsbyen Stoholm, og hun søgte derfor ind hos Forsvaret på Flyvestation Værløse, hvor hun kom ind på sergentskolen. Hendes storebror var allerede i Forsvaret, så derfor kendte hun lidt til det, og det lokkede også med fast løn fra dag et.

"Jeg havde en stor udlængsel, og jeg tænkte, jeg skal bare væk fra denne her lille by. Jeg fortsatte bagefter på Flyvevåbnets Officerskole, og jeg opnåede at blive kaptajn af reserven. At være en del af det danske forsvar har været en fantastisk oplevelse," siger hun.

Christine Møller-Jensen fik sit første civile lederjob tilbage i 2001 hos Novo Nordisk, hvor hun blev afdelingsleder. Og det er især de mange år som leder i erhvervslivet, som hun vil trække på, hvis hun bliver valgt ind. Hun går derfor ikke til valg på helt konkrete mærkesager, da Christine Møller-Jensen i stedet er optaget af, hvordan hendes principper om god ledelse kan overføres til det kommunale system.

"I de første år var jeg ikke en særlig god leder, for jeg troede, at det var mig, der skulle præstere, og jeg var for kontrollerende. Men jeg fandt senere ud af, at jeg i stedet skulle skabe de rette forhold, så folk under mig udviklede sig. Så sker der noget magisk, og man lykkes som team. Jeg er derfor optaget af, hvordan man får folk til at udnytte deres potentiale, og det har jeg en idé om, at det offentlige kunne have gavn af," siger hun.

Ikke centralisere Christine Møller-Jensen tror derimod ikke, at det handler om at poste flere penge ind i systemet for at få bedre velfærd.

"Jeg har oplevet i det private, at det ikke bare er flere penge, der skal til. Faktisk kan det i stedet skabe grus i maskineriet. Jeg tror i stedet, at vi skal simplificere og give kommunens medarbejdere større selvbestemmelse," siger hun.

Noget andet, der ligger hende på sinde, er, at der ikke bliver centraliseret for meget i kommunen, da Christine Møller-Jensen mener, at det er ødelæggende for livet i de små lokalsamfund.

"Det er vigtigt at tænke over, hvorfor vi centraliserer ting. Nogle ting kan man gøre det med, men når vi har med mennesker at gøre, skal vi tænke os om. Det er for eksempel ikke en god idé at centralisere vuggestuerne for at spare nogle basører, da det vil koste på andre parametre," siger hun.

I forlængelse af det, fortæller hun, hvor meget det betyder for et samfund som Hareskovby, at de nu har fået deres egen kunstgræsbane. Derudover har lokale kræfter taget initiativ til et fitnesscenter i den lokale hal, som hun også selv bruger.

"Det er super, for så møder man folk, og det skaber sammenhængskraft. Det vil jeg gerne være med til at sætte mere fokus på," siger hun.

Mudderkast - nej tak Christine Møller-Jensen betegner sig selv som en lidt atypisk byrådskandidat, for hun har ikke lagt en stor plan for, hvordan hun bedst kan promovere sig selv op til valget. Og bliver hun valgt ind, vil hun hellere bruge tid på at sætte sig godt ind i de forskellige emner, end at tro, at hun ved det hele.

"Jeg kan godt have tanker om aktuelle emner, men jeg vil først prøve at forstå de andres holdninger, før jeg buldrer frem med mine løsninger," siger hun.

Derudover har hun allerede gjort op med sig selv, at der ikke bliver noget mudderkastning på andre kandidater fra hendes side. Så vil hun hellere ikke blive valgt ind.

"Hvordan kan man samarbejde, hvis man sviner hinanden til. Det er et princip, jeg har. Det skal ikke lyde som om, at jeg ikke vil ind, for det vil jeg super gerne, men jeg vil ikke fravælge mine egne værdier. Hvis ikke, det kan blive på en sober måde, så skal det ikke være," siger hun.

Christine Møller-Jensen fortæller, at hun på trods af en baggrund i Forsvaret og sit lederjob, ikke er den kommanderende type. Hun er i stedet pragmatikeren, der er god til at få folk til at samarbejde. Og den egenskab vil hun tage med sig ind i byrådet, hvis hun bliver valgt ind.

"Det jeg kan bidrage med er evnen til at sætte mig ind i komplekse problemstillinger og derfra nå frem til gode løsninger. Hvis jeg bliver valgt ind, vil jeg tage ud og snakke med de folk, der arbejder i kommunen, for de kan meget bedre forklare, hvad der forhindrer dem i, at gøre tingene bedre. Jeg vil have fokus på at fjerne de forhindringer," siger hun.

Christine Møller -Jensen Er 50 år og er uddannet kemiingeniør fra DTU

Arbejder som corporate vice president i Novo Nordisk

Bor i Hareskovby med sin mand Jakob, som hun har tre børn med

Stiller op for Venstre til kommunalvalget den 16. november

Bonusinfo: Var på landsholdet i militær fem-kamp for Forsvaret