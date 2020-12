Se billedserie Gunnar Andersen (tv.) var med fra start til slut i Værløse Basket Erhvervsklub. Han uddelte den sidste erhvervspris til Morten Schantz fra Festina Finance i 2019. Arkivfoto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsklub har nedlagt sig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsklub har nedlagt sig selv

Furesø - 19. december 2020 kl. 06:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Et stykke lokal erhvervshistorie er nu en saga blot. For 29 år siden tog Kaj Aabling initiativ til at stifte Værløse Baskets Erhvervsklub. Lige siden har klubben bidraget til Værløse BasketBallklubs økonomi med ca. 100.000 kroner årligt, men også stået for uddelingen af den lokale erhvervspris.

- Det gik godt i mange år, nogle gik og andre kom, firmaer ophørte, nogle af medlemmerne gik på pension, så da vi for et par år siden ved et møde i bestyrelsen, så os omkring, og de sidste i håndværkergruppen trak sig ud eller opløste deres firmaer, var det på tide at stoppe, fortæller Kaj Aabling vemodigt.

Den sidste generalforsamling blev holdt hjemme hos et medlem i Hareskovby. Her blev klubben opløst.

- Vi overdrog klubbens formue på ca. 80.000 kroner til VBBK. Det var noget vedmodigt, men nødvendigt, siger Kaj Aabling.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) retter en tak til ildsjælene bag erhvervsklubben.

- Det har været en fornøjelse at samarbejde med VBEK. De har gennem årene bidraget med rigtig mange penge til Værløse BasketBallklub. Til gavn og glæde for rigtig mange idrætsuødvere. Det er der gurnd til at takke dem for, siger Ole Bondo Christensen.

VBEK uddelte hvert år en erhvervspris. Den er også nedlagt.

- Det var altid en stor glæde at medvirke til uddelingen af erhvervsprisen, som hvert år blev uddelt til en lokal virksomhed, som gjorde noget godt for lokalsamfundet, siger Ole Bondo Christensen.

Et stykke Værløsehistorie

Mr. VBBK, Kaj Aabling, tog inítiativ til erhvervsklubben, da Værløse Baskets sportslige fremgange udløste et behov for flere midler. I starten af 1990´erne var såvel dame som herreholdet i den bedste række. Kaj tog ved lære af KB, som nogle år forinden havde stiftet en erhvervsklub.

- Flere af vores sponsorer spurgte, hvordan vi kom videre med det sportslige. Det var specielt ejeren af Team Tryk, Finn Jensen, og Palle Jacobsen fra Scankett, samt min forsikringsmand Gunnar Andersen, erindrer Kaj Aabling, som var ansat som brandinspektør i Værløse Kommune,

I forbindelse med et brandsyn i den gamle herskabsejendom Kulhus faldt han i snak med Kaj Christensen om sponsorarbejde. Kaj Christensen stillede gennem smykkefirmaet på Kulhus lokalerne til fri afbenyttelse for den stiftende generalforsamling.

- Jeg fik Værløses borgmester, Ernst Ellgaard, med på ideen, og som sådan blev han også protektor, hvilket var meget væsentligt, når vi udsendte opfordringer til forskellige firmaer om at være med på ideen. Jeg fik samtidig IT-manden Knud Lund Simonsens accept af at ville være klubbens første formand, fortæller Kaj Aabling.

16 medlemmer meldte sig ved den stiftende generalforsamling. Inden det første år var omme, nåede medlemstallet op over 30 virksomheder. Det blev grundlaget for basketklubbens stigende sportslige succes, som kulminerede med det danske mesterskab i 1996.