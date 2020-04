Eva Vedel, formand for Furesø Erhvervsforening, opfordrer Furesøborgerne til at støtte de lokale handlende ekstra meget i den svære tid.

Erhvervsformand med opfordring: Støt de lokale erhvervsdrivende

FURESØ: Lige inden julehandlen satte Furesø Erhvervsforening gang i en kampagne, som opfordrede Furesøs borgere til at handle hos de lokale forretninger.

Den kampagne er kun blevet endnu mere aktuel i forbindelse med nedlukningen af det danske samfund under coronakrisen.

- Kampagnens budskab er kun blevet mere aktuel af corona-situationen. Det er virkelig præcerende. Hvis man som borger, ikke gør noget, så vil det gå ud over den lokale handel, siger Eva Vedel, formand for Furesø Erhvervsforening, som er stolt af de lokale forretningers iværksættertrang.

- Vi har aldrig haft så højt et serviceniveau med take away og levering til døren. Der bliver virkelig tænkt ud af boksen.