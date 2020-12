Erhvervsformand: Vi trænger til et lyspunkt. Og det er ikke lige foran os

"Jeg tror, at mange er ved at være metaltrætte. Det er et spørgsmål om, hvor lang tid, elastikken billedligt talt kan være spændt helt ud. En elastik kan godt være spændt helt ud, og den kan også godt holde i et stykke tid, men på et tidspunkt, så sprænger den. De selvstændige begynder at kunne mærke det med slunkne kasser, men det begynder også at knibe med optimismen og overskuddet til at finde på nye tiltag," siger formand for Furesø Erhvervsforening Birgit Ritter.