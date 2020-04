Se billedserie Siden nedlukningen har det været nødpasning på blandt andet Lyngholmskolen i Farum, og nogle af erfaringerne bruges nu, hvor mange flere børn vender tilbage til skolen. Fotoet er fra et tidligere besøg på skolen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Erfaringer fra nødpasning i spil

Børn ude, børn inde, et håndvaskeur og nye vaner har reduceret smitterisiko i nødpasning. Erfaringerne kommer i spil, nu hvor børnene lukkes ind i børnehaver og skoler igen.

14. april 2020

Hvordan driver man en børnehave eller en skole, og samtidig passer på coronasmitte? Det skal daginstitutioner og skoler over hele landet nu til at finde ud af, og det gælder også Furesø, som i morgen slår dørene op for elever i 0.-5. klasse, og i alle dagtilbud.

Der er erfaringer at trække på fra nødpasningen, som der har været på flere af Furesøs skoler og dagtilbud i ugevis siden Mette Frederiksen 11. marts lukkede hele landet ned.

En af skolerne er Lyngholmskolen i Farum.

- Nødpasningen har givet os en masse erfaring. For eksempel lavede vi sammen med børnene et ur med et program for dagen: Når vi møder ind, vasker vi hænder, og så går skolen i gang. Hver gang vi skifter aktivitet, vasker vi hænder, fortæller skoleleder Pia Christensen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Børnene er blevet delt op i mindre grupper, der har lavet forskellige aktiviteter, så mens nogen lavede lektier, var andre ude, og andre igen lavede guidet reading, en særlig læsemetode, hvor børnene læser i små grupper.

Nødpasning lyder måske som en nødløsning, men det har også været plads til nærvær, fortæller skolelederen:

- Vi har trods alt også kunnet være nærværende. Hvis et barn er faldet og slået sig, er det stadig blevet trøstet og har mærket nærvær, siger hun.

Også i daginstitutionerne har man gjort sig nye erfaringer. Dagtilbudsleder i Paletten i Farum, Mikkel Hach Hjelmar fortæller i pressemeddelelsen, at de har fortsat mange rutiner og blot været ekstra opmærksomme på mindre grupper og hygiejne.

- Vi har heldigvis altid stort fokus på hygiejne i huset, hvilket for eksempel betyder, at der er håndsprit ved alle dørindgange. Og vi er vant til at hjælpe børnene med at få vasket hænder hyppigt. Dette har vi så bare være ekstra opmærksomme på i denne tid, især også i forhold til hvilke genstande, mange rører ved i løbet af en dag, siger han og fortsætter:

- For at undgå smitte har vi også fået vores køkkendame til at køre vogne ud med mad og drikke til hver gruppe med personale og børn i løbet af dagen, så alle ikke skulle komme ud i køkkenet og derved samles for meget.

Nærmer sig normale dage Som nævnt i Frederiksborg Amts Avis lørdag, mødtes de to fagudvalg for hhv. skoler og dagtilbud onsdag inden påsken for at drøfte åbningsplanerne. Her bakkede et flertal op om, at institutionerne skal åbne allerede i onsdag den 15. april. Furesø Kommune skriver i en pressemeddelelse, at hvis der på den enkelte institution er tvivl om, hvorvidt Sundhedsstyrelsens forskrifter kan overholdes, kan åbningen blive udsat eller gennemføres delvist.

- Jeg forstår den bekymring, der kan være blandt forældre og medarbejdere. Samtidig bider jeg mærke i, at professionelle fagfolk siger, at genåbningen er et fornuftigt tiltag. Vi mener også, at børnene og familierne har brug for at nærme sig en normal dagligdag, ikke mindst af hensyn til de særligt udsatte børn, siger Henrik Poulsen (S) formand for Udvalg for skoler og ungdomsuddannelser, i pressemeddelelsen.

Forældre til børn i dagtilbud skal aktivt tilmelde sig børnepasning, og aftale med børnehusets leder præcis, hvornår børnene afleveres og hentes, så der ikke bliver trængsel i garderoberne. Børn over to år skal afleveres ude på legepladsen, fremgår det af pressemeddelelsen.

Bettina Ugelvig Møller (S) formand for Udvalg for dagtilbud og familier understreger, at personalet i daginstitutioner vil have fokus på at hjælpe børnene til den gode hygiejne.

- Jeg forstår godt, at småbørnsforældre tænker, at vuggestuebørn da ikke kan holde afstand eller overholde anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, og det kan de heller ikke. Derfor er det et fokus, som vores pædagogiske personale vil have. Erfaringer fra nødpasningen viser, at vores dagtilbud har håndteret udeliv, afstand, hygiejne og rengøring i fuld overensstemmelse med anbefalingerne, siger hun.

Furesø Kommunes såkaldte krisestab mødes igen tirsdag morgen, hvor de sidste brikker omkring åbningen forventes af falde på plads.