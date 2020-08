Opførelsen af 44 nye boliger på Frederiksborgvej standsede pludselig i juli, da byggevirksomheden CPMG Construct ApS blev begæret konkurs, og pladsen blev rømmet. Foto: Mikkel Kjølby

Entreprenørkonkurs standser projekt med 44 nye boliger

Lejerbo forventer at tidligere underentreprenør kan bygge videre på lejligheder på Frederiksborgvænget.

Furesø - 03. august 2020 kl. 15:41 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En konkurs i byggebranchen har sat opførelsen af 44 nye almene lejeboliger på Frederiksborgvænget i Farum på hold.

Byggeriet begyndte i efteråret sidste år, men da totalentreprenøren CPMG Construct ApS blev begæret konkurs midt i juli, standsede aktiviteten på byggepladsen.

- Konsekvensen var, at byggepladsen blev ryddet for mandskab. Vi måtte selv ind og sikre byggepladsen, så der ikke kunne ske hærværk og tyveri, fortæller Metin Uysal fra Lejerbo.

Han vurderer, at boligerne bliver færdige til tiden på trods af konkursen. Lejerbo forhandler i disse dage med en underentreprenør, murerfirmaet DGP.

- Det hele er i spil nu, men umiddelbart virker det til, at vi kan køre videre med underentrerprenøren med samme aftale, så både økonomien og afleveringen kommer til at være den samme. Så snart aftalen er på plads, kan vi gå i gang igen inden for to uger, siger han.

Lejerbo har tidligere oplyst, at der er forventet indflytning for nye beboere i løbet af efteråret 2021.

Naboerne til de nye boliger, de 150 eksisterende boliger i Frederiksborgvænget, står over for et stort renoveringsprojekt, som Lejerbo er ved at planlægge. De nye boliger kan blive aktuelle som genhusningsboliger mens renoveringen foregår, oplyser Metin Uysal.

- Projektet skal stadig godkendes af både Landsbyggefonden og kommune, så det har stadig lidt lange udsigter, men vi regner med at renoveringen begynder inden for et år, siger han.