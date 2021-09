CC Contractor er valgt som totalenetreprenør på projektet, som skal skabe 55 nye boliger på Plejehjemmet Lillevang og udvidelse med nye p-pladser ud mod Lillevangsvej. Projektet omfatter en ny toetages bygning samt tilbygning af 2 eksisterende boligklynger mod syd

Entreprenør valgt til udvidelsen af Lillevang

Furesø - 11. september 2021 kl. 07:32 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Frem til 2030 får Furesø Kommune 60 procent flere borgere over 80 år, og der er derfor behov for at sikre et bredt udvalg af boliger i kommunen. Nu begynder arbejdet med 55 nye, demensvenlige boliger på plejehjemmet Lillevang at tage form.

De to bygherrer - Boligselskabet Farumsødal og Furesø Kommune - har i fællesskab valgt CC Contractor som totalentreprenør og projektet går nu ind i den fase, hvor der skal projekteres færdigt og herefter bygges.

Projektet blev udbudt som en totalentreprise og ved vurderingen vægtede både pris og kvaliteter som materialevalg, arkitektur og tidligere erfaringer med plejehjemsbyggeri.

- Som boligselskab skal vi kunne tilbyde et attraktivt udvalg af boliger og det er rigtigt tilfredsstillende, at vi nu kan se frem til, at CC Contractor skal bygge de 55 nye demensvenlige boliger med store badeværelser, en fleksibel indretning og overskuelige fællesarealer, siger Karin Beyer, formand for Boligselskabet Farumsødal.

Det vindende projekt er det økonomisk mest fordelagtige på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet og har mange kvaliteter; en helstøbt arkitektur, byggematerialer, der er lette at vedligeholde og en overbevisende landskabsbearbejdning. Men først og fremmest løfter projektet opgaven med at skabe en god ramme om Furesøs ældre. Furesø Kommune bidrager med 25 mio. kr. til projektet.

- Vi skal tage hånd om vores ældre her i Furesø, og vi skal forberede os på, at der bliver flere, der har behov for en plejebolig. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi er blevet præsenteret for så overbevisende tilbud, der er tro mod vores oprindelige visioner om et godt demensvenligt tilbud, hvor borgerne får mulighed for at være aktive i den udstrækning, de kan det og samtidig får den nødvendige støtte og hjælp", siger Matilde Powers (S), formand for Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv.

I overensstemmelse med udbudsreglerne løber nu en standstill periode, hvor efter der kan skrives kontrakt med CC Contractor.

Herefter går totalentreprenøren og deres arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter i gang med at tilrette projektforslaget, søge byggetilladelse og udarbejde et detaljeret byggeprojekt. Selve byggeriet forventes at gå i gang i maj 2021, boligerne forventes klar til indflytning i januar 2024.