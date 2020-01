Øjvind Vilsholm er stærkt utilfreds med, at DSB vil sløjfe BX-togene til Hareskov, Værløse og Farum. Foto: Kenneth Løvholt.

Enhedslisten vil kæmpe for Skovbrynet Station

Furesø - 17. januar 2020 kl. 12:10 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DSBs oplæg om at lukke Skovbrynet Station og afkorte linje BX til Buddinge Station er langt ude i skoven, ifølge Enhedslistens Øjvind Vilsholm.

- Tanken om at nedlægge linje BX mellem Buddinge og Farum vil sænke antallet S-tog fra 9 til 6 timen i myldretiden fra Farum, Værløse og Hareskov stationer. Det er jo helt skørt. Hvis vi skal have flere til at tage toget, skal der da være flere tog - ikke færre, siger Øjvind Vilsholm

Han så gerne, at man kom op på 12 tog i timen, så der går S-tog hvert femte minut fra Farum til København i myldretiden. I den forbindelse kan det dog være en udfordring, at der kun er et spor over Fiskebæk. Men her peger Øjvind Vilsholm, at det vil være relevant at undersøge, hvad det vil koste at udvide broen over Fiskebækken med et ekstra spor.

Øjvind Vilsholm er heller ikke tilfreds med DSB's intention om at lukke Skovbrynet Station:

- Tanken om at nedlægge Skovbrynet station virker ikke fornuftig i en tid, hvor tilgængeligheden til den kollektive trafik bør udbygges - ikke forringes, siger Øjvind Vilsholm, som ikke ser en tidsbesparelse på 2-3 minutter rejsen til København som relevant.

- Isoleret set kan det være rart at spare to minutter, når først man sidder i toget. Men det er jo en ganske lille besparelse, hvis man har stået og ventet på toget i otte minutter, fordi der nu kun kører seks tog i timen, påpeger han.

Øjvind Vilsholm finder det meget mere vigtigt, at bevare Skovbrynet Station, så dem der bruger stationen i dag ikke fravælger den offentlige transport. Har peger han også på tilgængeligheden i forhold til at kunne parkere sin bil tæt ved stationen som et vigtigt parameter, der faktisk opfyldes på Skovbrynet Station.

- Hvis vi skal have flere til at tage toget, skal det være let at komme til stationen og tage toget videre. Og hvis man gjorde lidt reklame for, at der er ledige parkeringspladser ved Skovbrynet, var der måske flere, der ville stille bilen der i stedet for at køre hele vejen ind til byen. Det vil jo være godt for klimaet, hvis vi kunne spare noget co2-udledning på den måde, slutter Øjvind Vilsholm.

