Japansk pileurt har overtaget store dele af grøften på den sydlige side af Trevangsvej. Det vil Enhedslistens Øjvind Vilsholm have sat en stopper for. Pressefoto

Enhedslisten vil have styr på invasive arter i Furesø

Stiller forslag om at kommunen laver samlet plan

Furesø - 01. december 2020 kl. 07:16 Kontakt redaktionen

Bjørneklo er måske den mest kendte, men flere andre plantearter breder sig voldsomt i den danske natur. Og de invasive arter overtager pladsen fra de vilde planter og blomster.

Furesø Kommune har i øjeblikket ikke nogen plan for, hvordan man bekæmper de invasive arter på kommunens arealer. Det vil Enhedslistens Øjvind Vilsholm gerne have lavet om på.

Han foreslår, at kommunen får udarbejdet en samlet plan for, hvordan man vil bekæmpe f.eks. gyldenris og japansk pileurt.

"Kommunen har allerede en plan for bekæmpelse af bjørneklo, og den har været ret virksom. Men de øvrige invasive arter bliver der ikke gjort noget systematisk ved. Og det bliver vi nødt til at komme i gang med hurtigst muligt, for jo længere vi venter, jo større bliver opgaven," siger Øjvind Vilsholm i en pressemeddelelse.

På torsdagens møde i udvalg for natur, miljø og grøn omstillingstiller han forslag om, at der snarest bliver udarbejdet en plan for bekæmpelse af invasive arter, så udbredelsen kan blive stoppet.

"På udvalgsmødet skal vi også drøfte en plan for, hvordan vi kan styrke biodiversiteten på de kommunale arealer. Der er flere rigtig gode projekter, men vi kommer ikke til at få det fulde udbytte, hvis vi ikke samtidig får styr på de invasive arter. Vi risikerer nemlig, at gyldenris eller japansk pileurt tager store dele af den plads, hvor der eller skulle vokse vilde blomster til gavn for sommerfugle og vilde bier," siger Øjvind Vilsholm.

Pileurt langs Trevangsvej

Han nævner et konkret eksempel på Trevangsvej, hvor kommunen kører et forsøg med begrænset græsslåning af grøftekanterne.

"På den sydlige side af vejen har japansk pileurt gennem de senere år fået lov at brede sig. Og det er nu kommet så vidt, at den fylder store dele af grøften. I steder for vilde blomster har vi nu japansk pileurt, og det er noget rigtig skidt," siger Øjvind Vilsholm. jesl