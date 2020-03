Øjvind Vilsholm (Ø) vil fastholde muligheden for 25 procent almene boliger i Kulturøen. Foto: Kenneth Løvholm.

Enhedslisten vil fortsat have 25 procent almene boliger i Kulturøen

Furesø - 23. marts 2020 kl. 10:33 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalplanen for området ved Frederiksborgvej 3-5 er på dagsordenen ved byrådsmødet på onsdag.

Alt peger på, at projektet, som har fået arbejdstitlen Kulturøen, vedtages uden det krav om mulighed for 25 procent almene boliger, som det socialdemokratiske flertal i udvalget for byudvikling og bolig vedtog tidligere på måneden.

Efter dialog med udvikleren Sophienberg trak Socialdemokratiet ønsket tilbage.

Den udmelding skuffer i den grad Enhedslistens Øjvind Vilsholm, og han har derfor tænkt sig at opretholde forslaget, når lokalplanen for byggeriet kommer til behandling på onsdagens byrådsmøde.

- Det er en rigtig god ide med blandede boligformer. Ejerboliger skal blandes med både privat udlejning og almennyttige boliger, siger Øjvind Vilsholm. Hvis vi lader det hele være op til bygherren, så får vi med en til vished grænsende sandsynlighed udelukkende ejerboliger i området. Det er nemlig det, der giver flest penge i kassen, siger Øjvind Vilsholm

Øjvind Vilsholm er især skuffet over den socialdemokratiske kovending, fordi byrådet på onsdagens møde også skal behandle et forslag om at nedsætte et udvalg, der skal arbejde med de boligsociale udfordringer i Furesø Kommune.

- Udvalget skal arbejde med de sociale udfordringer i kommunens almennyttige boligområder. Og noget af baggrunden er jo netop, at man har store områder, hvor der kun er almennyttige boliger. Når vi så har chancen for at etablere noget byggeri, hvor vi blander boligformerne, skal vi da gøre det, fortsætter Øjvind Vilsholm.

Han håber, at Socialdemokraterne kommer på bedre tanker inden byrådsmødet, for Øjvind Vilsholm gør sig ingen forhåbninger om hjælp fra den borgerlige side af byrådet i denne sag.

- Venstre og Konservative benytter enhver lejlighed til at kæmpe imod, at vi få flere almennyttige boliger i kommunen, så hvis ikke Furesø Kommune skal gå hen og blive en rigmandsghetto, så må Socialdemokraterne være vågne i timen, slutter Øjvind Vilsholm.

Billedtekst: Enhedslistens Øjvind Vilsholm, håber til det sidste at socialdemokraterne i byrådet kan se fornuften i at blande boligformerne i det nye byggeri. Foto: Kenneth Løvholt.