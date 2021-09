Enhedslisten stiller med 10 kandidater

Øjvind Vilsholm er glad for at stå i spidsen for et hold kandidater, som alle her meget at bidrage med. Hans håb er, at det denne gang lykkes at få valgt yderligere et rød-grønt medlem til byrådet, så Enhedslisten fremover bliver repræsenteret af mindst to medlemmer.