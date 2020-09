Enhedslistens Øjvind Vilsholm stemte imod budgetforslaget. Foto: Kenneth Løvholm. Foto: Kenneth Løvholt

Enhedslisten kritiserer sparebudget

Furesø - 04. september 2020 kl. 15:42 Af Mikkel Kjølby, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm er ikke tilfreds emd budgetforslaget fra S-K og RV.

Han beskriver det som et sparebudget og stemte imod ved 1. behandlingen i onsdags. Forslaget indeholder spareforslag som Øjvind Vilsholm ikke vil være med til.

- Det gælder først og fremmest besparelser på personalet i kommunens daginstitutioner. Her lægger flertallet op til at spare 592.000 kr. i 2021 og beløbet stiger til 1,4 mio. kr. i 2024. Så mens Folketinget sender flere penge til kommunerne for at øge normeringerne, så vil resten af byrådet spare på personalet i Furesø. Det bliver ikke med Enhedslistens støtte, fastslår Øjvind Vilsholm.

Han er lige så kritisk, når det gælder et forslag om at spare 600.000 kr. om året på grøn omstilling.

- Vi forsøger at styrke den grønne omstilling i Furesø, og vi har heldigvis en del initiativer, der går i den rigtige retning. Men det er da evident, at 600.000 kr. mindre til rådighed vil sætte farten ned. Vi er ikke i en situation, hvor vi kan tillade os at slå op i banen, når det gælder den grønne omstilling. Vi er nødt til at holde tempoet - og det skal faktisk helst gå meget stærkere. Naturen og miljøet kan ikke vente - heller ikke i Furesø, forklarer Øjvind Vilsholm, som også er kritisk overfor pl aner om at hæve taksterne på FFO-området, og der er også planer om at spare på skolerne.

Øjvind Vilsholm ser også store problemer i at der lægges op til at fjerne klippekortordningen for de ældre borgere ligesom man forventer at kunne spare omkring 1,5 mio. kr. på ældreområdet ved at lade frivillige overtage nogle af opgaverne.

- Frivilligt arbejde kan være en ekstra ressource, men det er ikke noget vi kan regne med skal løse de kommunale plejeopgaver.

Borgerrådgiver på vej

Der er dog også lyspunkter i flertallets budgetforslag, mener Øjvind Vilsholm. Her peger han især på, at der nu endelig afsættes penge til en borgerrådgiver, der kan hjælpe borgere igennem den kommunale regeljungle. Det er et mangeårigt ønske fra Enhedslistens side.

Derudover ser han også frem til at få ordentlig belægning på supercykelstien til Allerød og en styrket indsats i forhold til at gøre kommunens bygninger og institutioner tilgængelige for gangbesværede. Her lægget flertallet op til at bruge yderligere 400.000 kr. om året.