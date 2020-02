Erhvervslivet i Furesø sparer 12 mio. kr. årligt i skat, så kommunen skal have mere igen ? ikke mindre, mener Enhedslistens Øjvind Vilsholm. Foto: Kenneth Løvholt.

Enhedslisten kritiserer partnerskabsaftale med erhvervslivet.

Furesø - 03. februar 2020 kl. 10:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FURESØ: »Kommunen får for lidt ud af skattelettelser til erhvervslivet.«

Det er det centrale budskab, som Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm leverer i forhold til Furesø Kommunes nye partnerskabsaftale med erhvervslivet.

- Erhvervslivet lover at oprette flere fleksjob, og det er jeg helt enig i, vi skal have. Det er supervigtigt, at vi får flere arbejdspladser til de af vores borgere, der har nedsat arbejdsevne. Hurra for det! Men det er til gengæld meget trist, at partnerskabsaftalen nu lægger op til at reducere antallet af småjobs, som er rettet mod de af de af vores borgere, som er i fare for at blive ramt af 225-timersreglen, påpeger Øjvind Vilsholm, som henviser han til den regel, der betyder, at borgere på kontanthjælp, som har mindre end 225 timers arbejder om året risikerer at miste deres kontanthjælp.

Samtidig er Øjvind Vilsholm ærgerlig over, at et flertal i byrådet de senere år har sænket virksomhedernes dækningsafgift fra 9,5 til 5 promille.

- Når et flertal i byrådet mener, at vi skal give virksomhederne skattelettelser svarende til 12 mio. kr. om året, så er det for mig at se helt afgørende, at vi får noget tilbage, som hjælper vores mest udsatte borgere, siger Øjvind Vilsholm.

Enhedslisten byrådsmedlem er desuden stærkt utilfreds med, at den nye aftale med erhvervslivet lægger op til, at erhvervslivet i Furesø skal ansætte færre med løntilskud.

- Vi ved fra de undersøgelser, der er lavet, at ansættelse med løntilskud i det private erhvervsliv er det mest virksomme redskab til at få folk til at blive på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i det offentlige har ingen varig effekt. Målet var sidste år, at der skulle skaffes 100 løntilskudsjobs. Det reduceres til, at der kun skal skaffes 65 i år. Det er efter min mening alt for lidt.

Øjvind Vilsholm lægger ikke skjul på, at han hele tiden har stillet sig kritisk over for at give skattelettelser til erhvervslivet, og han synes derfor, at det er dobbelt ærgerligt, når kommunen så heller ikke får fuld valuta for pengene.

- Erhvervslivet klarer sig fint uden skattelettelser i vores nabokommuner - og ledigheden er endda lavere end i Furesø. Hvis vi hævede erhvervslivets dækningsafgift med bare et promillepoint, havde vi f.eks. mere en rigelig finansiering til at bevare Undergrunden, slutter Øjvind Vilsholm.