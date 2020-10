Enhedslisten kommer med i budgetforliget

Øjvind Vilsholm (Ø) fik yderligere indrømmelser for at stemme for budgetforslaget.

Furesø - 01. oktober 2020 kl. 16:09 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Budgetforhandlingerne har været usædvanligt hårde i år - muligvis fordi der venter et valg et år ude i fremtiden. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Konservative nåede tidligt hinanden, men V-DF og LA stiller eget budgetforslag. Enhedslisten raslede også med sablen sammen med SF og Alternativet. Men ved onsdagens økonomiudvalgsmøde nåede Øjvind Vilsholm (Ø) til enighed med S-R og K.

- Jeg er rigtig glad for, at alle besparelser på børneområdet nu er ryddet af vejen samtidig med, at vi bevilger yderligere en mio. kr. til bedre normeringer ud over de penge, vi får fra staten. På den måde tager vi et reelt skridt mod minimumsnormeringer i daginstitutionerne, siger Øjvind Vilsholm, som også ser forbedringer på miljøområdet.

- Budgettet har desuden fået en klar miljøprofil og konkrete forbedringer på ældreområdet. Det har også været centralt for Enhedslisten, at vi nu får en borgerrådgiver i Furesø Kommune, og at de ansatte i Furesø Kommune fortsat sikres gode arbejdsbetingelser, når de skal bistå kommunens borgere. Endelig kan vi glæde os over, at supercykelstien fra Farum til Allerød bliver forbedret med ny asfalt det sidst stykke mod Allerød.

Aftalen indebærer et yderligere løft på 1,5 mio. kr. på daginstitutionsområdet i 2021 til bedre normeringer udover det løft på samlet 5 mio. kr., som området har fået i 2020. Partierne har tidligere aftalt et løft i plejen til ældre på plejehjemmene på 3 mio. kr. og nye investeringer på natur-, miljø- og idrætsområderne.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) er glad for, at 4 partier og 15 ud af Byrådets 21 medlemmer nu står bag budgettet.

- Budgettet skaber ro om kommunens velfærdsydelser. Borgerne skal opleve en omsorgsfuld og effektiv kommune. Det kræver realistiske budgetter, der hænger sammen. Vores medarbejdere, der leverer velfærden, skal kunne regne med stabile økonomiske rammer, så vi kan fortsætte den positive udvikling af kommunen, lyder det fra borgmester Ole Bondo Christensen.

De fire partier har justeret den tidligere indgåede budgetaftale i lyset af de indkomne høringssvar. Udover det omtalte ekstra løft til daginstitutionernes normeringer på 1,5 mio. kr., så droppes en tidligere indlagt besparelse knyttet til reduceret åbningstid i daginstitutionerne. I stedet bliver der taget en dialog med forældrebestyrelserne. Hvis der i nogle institutioner besluttes at reducere åbningstiden, vil de frigjorte ressourcer blive anvendt til at styrke normeringen yderligere.

Samtidig fjernes en indlagt besparelse på den kommunale dagpleje for at sikre en god dialog med forældre og medarbejdere om rammerne for den kommunale dagpleje i Furesø.