Enhedslisten inden forhandlinger: Vi ønsker S-tog fra Farum til Hillerød

Endnu er forhandlingerne ikke gået i gang om Danmarks nye infrastruktur. For et par uger siden introducerede regeringen et oplæg, og lokalt i Furesø ønsker Enhedslisten inden forhandlingerne, at S-togsbanen bliver forlænget fra Farum og nordpå mod Hillerød, fortæller trafikordfører Rasmus Vestergaard, der forleden besøgte Øjvind Vilsholm, som sidder i byrådet i Furesø Kommune for samme parti. Til gengæld er en udvidelse af Hillerødmotorvejen ikke et ønske for det rød-grønne parti.