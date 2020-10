Enhedslistens Øjvind Vilsholm vil have konkrete tal for den samlede CO2-udledning i kommunen. Foto: Kenneth Løvholt Foto: Kenneth Lovholt / Living Media

Enhedslisten: Kommunen laver klimaplan i blinde

Byrådsmedlem efterlyser beregninger på CO2-udledninger

Furesø - 22. oktober 2020

Kommunens forvaltning er i øjeblikket ved at udarbejde et samlet forslag til kommunens indsats på klima- og miljøområdet. En vigtig del af planen bliver tiltag, der skal sænke den samlede CO2-udledning i kommunen.

Men ifølge Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm mangler der et solidt grundlag for at kunne vurdere, hvor indsatsen bør ligge.

Kommunen har nemlig ikke fået lavet beregninger på, hvordan CO2-udledningen i kommunen har udviklet sig siden 2013.

Status hvert fjerde år "Det er en rigtig vigtig plan, vi nu er ved at få udarbejdet. Det er nemlig her, vi virkelig kan gøre en forskel for klimaet. Vi har allerede gjort en del for at sænke kommunens CO2-belastning. Det er godt, og det skal vi fortsætte med. Men det kommunale klimaaftryk udgør under 10 procent af den samlede CO2-udledning i kommunen. Det er nu, hvor vi skal se på indsatser i forhold til resten af den udledning, der foregår i kommunen, at det virkelig kommer til at batte noget, forklarer Øjvind Vilsholm i en pressemeddelelse fra Enhedslisten.

Derfor er han rigtig ærgerlig over, at der ikke foreligger et opdateret grundlag for, hvordan det er gået med kommunens CO2-udledning siden 2013.

"Når det fremgår af vores miljø- og klimapolitik, at vi skal have en status hvert fjerde år, er det jo fordi det giver os et godt grundlag for at vurdere, hvor vi skal sætte yderligere ind. Lige nu har vi ikke nogen håndfast vurdering af, hvor vi står, og hvor vi er på vej hen. Det synes jeg, vil skal have nu, hvor vi er i gang med at revidere politikken. Det kan ikke vente til næste år," slår Øjvind Vilsholm fast.

Venter på nyt værktøj Flertallet i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling ønsker at vente på, at der bliver udarbejdet et nyt beregningsværktøj i samarbejde med andre kommuner.

I 2019 lød vurderingen, at et sådant redskab ville være klar i foråret 2020. Nu lyder vurderingen, at det tidligst vil ligge klar i foråret 2021. jesl