Karsten Engmann Jensen har en fortid i Nationalbanken og som økonomisk ekspert i nyhederne.

Engmann: Furesøborgere er rige - men dårlige til penge

Furesø - 13. juli 2020 kl. 06:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år var cand.polit Karsten Engmann Jensen økonomisk ekspert og vært på nyhederne på DR, men han tog en livsændrende beslutning og stiftede firmaet Pengeministeriet, som yder personlig økonomisk rådgivning fra hovedkvarteret på Kirke Værløsevej.

Nu har han nørdet med tal fra Danmarks Statistik og skabt en database, som giver et indblik i borgernes økonomi fordelt på områder. Tallene for Furesø Kommune giver et overraskende billede.

- Boligejere har i gennemsnit tjent omkring 750.000 kr. på deres bolig de seneste fem år. De kunne tjene det dobbelte, hvis de fik en plan for deres opsparing og investering i stede for at sætte penge i banken, forklarer Karsten Engmann Jensen og fortsætter:

- Mange kan tjene flere penge ved at sammensætte deres formue optimalt, end de kan tjene ved at arbejde hårdt, betale skat og investere i en traditionel pensionsordning, som banken anbefaler.

Tallene fra Danmarks Statistik fortæller, at en familie i Furesø gennemsnitligt tjener 740.000 kr. om året. Deres bolig stiger i snit stiger knap 100.000 kr. om året efter skat.

Furesøborgernes samlede formue ligger omkring 75 pct. over landsgennemsnittet, hvilket kun er overgået af fem andre kommuner. Ud af den samlede formue på i gennemsnit ca. 5,0 mio. kr. udgør boligen i gennemsnit ca., 2,9 mio. kr., mens de har gæld er ca. 1,4 mio. kr.

- Overordnet har borgerne i Furesø en rigtig god boligøkonomi hvor gælden udgør ca. 50 pct. af boligens værdi. De anbefales at se mere på netop friværdi og gæld som en central faktor, når formuen skal optimeres med henblik på pension. Det gælder både, unge og dem der nærmer sig pension, forklarer Karsten Engmann Jensen, som henviser til de mange sager om ældre, der får nej til lån i banken, selvom de kan stille sikkerhed i en dyr bolig.

- Få jeres boliglån på plads snarest muligt. Banken holder ikke nødvendigvis sin aftale om at yde lån på et senere tidspunkt, advarer Karsten Engmann Jensen.

Dårlige til opsparing

Generelt er borgerne dårlige til at investere og spare op i Furesø. Problemet er, at de i gennemsnit har 375.000 kr. stående på en almindelig bankkonto, som ofte trækker minusrente.

Dertil kommer, at de har stort set lige så mange penge stående i en investeringsordning i banken, hvor de inderst inde godt ved at banken tager mindst halvdelen af kagen, når afkastet gøres op. Kun en femtedel af pengene tager borgerne selv hånd om, når de skal investere.

- Den andel af formuen, som folk selv tager ansvar for er alt for lille og det koster dem tusindvis af kroner hvert år. Det svarer lidt til at, man ringer til Fitnesscenteret og bestiller et bedre helbred. Det er oplagt en meget dårlig løsning, og sådan er det altså også når det kommer til pengesager, forklarer Karsten Engmann Jensen. Hans bud er, at borgerne kan tjene mindst halvanden gang så meget på deres penge i banken, hvis de selv tager hånd om deres investering.

