Englændere invaderer 3500

Furesø - 16. marts 2018 kl. 10:30 Af redaktionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 17. marts præsenterer Copenhagen Outsider Art Gallery to engelske kunstnere til udstillingen 'It's All Right'. Den ene kunstner er mere eller mindre anonym og hun går under navnet "Aradne", mens den anden godt nok hedder Andy Hood, men ofte lever en ret anonym tilværelse indelukket i sin lejlighed, hvorfra mange af hans motiver stammer.

Fælles for de to kunstnere er at de bruger maskiner og apparater til at fremstille deres værker.

Hjemme i sit eksil tager Andy Hood et kamera frem og tager en masse billeder af de rum, der omgiver ham. Han bruger kameraet som en slags skitsebog og eksperimenterer med motiverne, så man skal kigge nøje efter for at se, hvad noget forestiller.

Aradne vil helst være anonym. Til gengæld er hendes værker ikke bange for at stikke næsen frem. Aradne er med på den efterhåndende kraftige trend med brug af tekstil i sine værker. Hun benytter sig af en form for broderede skulpturer og man fornemmer virkelig den grove stoflighed og det taktile i værkerne, der alle er lavet hjemme i stuen på en ganske simpel symaskine. Går man nu og tror, at motiverne på broderierne er hyggelige, som vor mormor lavede dem, så bliver man slemt skuffet. Aradnes motivverden er næsten udelukkende af den uhyggelige slags- Der er fernisering på udstillingen den 17. marts på Kirke Værløsevej 26A i Værløse mellem kl. 12.00 og 16.00.