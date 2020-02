Energimarkedsplads i Galaksen

"Energimarkedspladsen er det rigtige sted at komme, hvis man gerne vil droppe sit oliefyr eller bare spare på varmeregningen. Selv har jeg et ældre gasfyr og er på udkig efter en mere klimavenlig løsning. Så jeg er spændt på, hvad håndværkerne og de øvrige stande på energimarkedet har at byde på i år. Jeg håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi Galaksen," siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.