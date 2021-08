Se billedserie I alt fire borgerlige partier er nu i valgforbund, når der er kommunalvalg i Furesø Kommune i november 2021. Arkivfoto

Endnu et parti går i valgforbund i Furesø

Nye Borgerlige tiltræder valgforbund med DF, LA og V

Furesø - 11. august 2021 kl. 20:04 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Nye Borgerlige træder til det kommende kommunalvalg ind i det valgforbund, som Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti bekendtgjorde ved årsskiftet. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

"Nu får vi et stærkt borgerligt valgforbund. Vi sigter efter en borgerlig borgmester i Furesø, der kan være garant for en fornuftig forvaltning af borgernes skattekroner, hvor flere penge går til god kernevelfærd samt mindre projektmageri og færre kolde hænder," lyder det fra Nye Borgerliges spidskandidat i Furesø, Søren Højbjerg.

I pressemeddelelsen kalder gruppeformand Gustav Juul (V) for det første valgforbund ""helt naturligt i forlængelse af samarbejdet omkring budget 2021," hvor de tre partier fremlagde deres eget budgetforslag. Da det oprindelige valgforbund blev dannet, åbnede de tre partier også for, at der var plads til flere.

"Jeg er glad for, at Nye Borgerlige har valgt at gå med i aftalen. Det tegner godt for de borgerlige vælgere i Furesø," siger Gustav Juul i pressemeddelelsen.

"Slidt op" Søren Bronee Bronér fra Liberal Alliance ser gerne en borgerlig borgmester efter valget den 16. november.

"Vi skal have et systemskifte i Furesø. For os er det vigtigt at samle alle gode borgerlige kræfter og entydigt pege på, at vi vil en borgerlig borgmester. Så alle gode borgerlige kræfter hilser vi velkommen i aftalen," siger Søren Bronér, og Dansk Folkepartis byrådsmedlem Carsten Svensson også gerne ser et skifte.

"Det siddende byrådsflertal med socialdemokraten Ole Bondo i spidsen virker til at være slidt op. Det er godt, at vi kan samle et borgerligt alternativ til den pseudopolitik, som Socialdemokratiet fører," lyder det fra Svensson.