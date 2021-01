Endnu en café åbner på Værløse Bymidte

'Ærligt' hedder den nye café, og den kommer til at ligge i den lille del af den tidligere Nordea-bygning under uret ud mod pladsen.

"Vi grundlagde 'Ærligt' for to år siden, da vi var på rejse til Jylland. Det var lige efter min tredje barsel, og vi skulle finde ud af, hvad vi ville fremover. Vi kiggede på hinanden og blev enige om, at vi kun lever een gang, og så besluttede vi os for at sælge, hvad vi havde, og købte vores første kaffevogn," siger Chelle Simonsen.