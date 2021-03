Endelig afgørelse om Farumgård kan trække ud flere år

Men kendelsen bliver formentlig langt fra sidste punktum i den årelange strid. Fredningsnævnets sekretariat oplyser til Furesø Avis, at fredningsnævnets kendelse - når den er landet - kan klages over til Natur- og Fødevareklagenævnet. Dét nævn har for tiden en sagsbehandlingstid på et par år, lyder vurderingen fra fredningsnævnets sekretariat. Og den afgørelse er på ingen måde sidste punktum i sagen, for efter det skridt, kan sagens indbringes for domstolene i et civilt søgsmål.læs også side 6