Se billedserie Organist i Farum Sogn, John Frandsen, har skrevet en ny opera, Dyrets år. som sættes op i Galaksen. Foto: Kenn Thomsen

En særlig form for galskab

Furesø - 29. august 2021 kl. 17:08 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I dag kan man ikke åbne en avis uden at læse om miljøkatastrofer og jordens forestående undergang. I 1666 troede man på, at tallene 666 markerede apokalypsen.

Det er baggrundsscenariet for John Frandsens nykomponerede opera »Dyrets år« som er baseret på Lone Hørslevs roman af samme navn. I forgrunden udspiller der sig et drama om adelskvinden Marie Grubbes ulykkelige ægteskab med kongens uægte søn Frederik Gyldenløve, mens denne er statholder i Norge. På slottet Akershus udlever Marie Grubbe sine drifter og ønsker igennem en række forhold. Afsløringen af hendes forhold til søsterens bliver starten på en social nedtur, der først slutter som færgekone på Falster.

- Det er skidegodt operastof, sige John Frandsen med et smil. Han ved, hvad han taler. Han har trods alt komponeret 12 operaer og haft premierer lige fra monologer til den helt store opsætning på Det Kongelige Teater.

- Bogen er på 400 sider, men en god libretto (operatekst red.) må maksimalt fylde 30 sider, så det har handlet om at skære ned og indtil benet. Det som operaen kan som medie, er at sætte handlingen i stå og zoome ind i personens indre unvers. Det er det en arie kan. Netop dette inviterer denne historie meget til, forklarer John Frandsen, som også udforsker, hvordan mennesker reagerer ved indgangen til jordens undergang.

- Det er meget spændende i forhold til den verden, vi lever i, hvor dommedag truer igen. Det er spændende, hvordan man reagerer i sådan en situation, siger John Frandsen.

Bliver høj af det

Sang og opera har altid fyldt meget i John Frandsens liv.

- Jeg skrev min første opera, da jeg gik på konservatoriet. Det var faktisk til Teatret Undergrunden, erindrer John Frandsen.

I 1993 blev han ansat som organist i Farum Sogn. Det gav ham mulighed for at nyde musikken såvel på arbejdet som i fritiden.

- Jeg er så priviligeret, at der ikke nødvendigvis er et skel mellem arbejde og fritid. Det jeg arbejder med, er det jeg brænder allermest for. Det er en priviligeret tilværelse, hvor jeg endda har mulighed for at fordybe mig i en kompositionsproces, fortæller John Frandsen.

Snart kan han læne sig tilbage i en stol og nyde opførelsen af endnu en selvkomponeret opera.

- Det bliver man høj af. En ting er at komponere en opera. En anden ting er, at andre mennesker bruger deres talent til at vække tingene til live på scenen. Man bruger utroligt glad, når andre gør den indsats. Det er en utroligt spændende proces at følge, siger John Frandsen, som netop har været i Aarhus for at følge de første prøver.

- Denne gang er det ekstra spændende for mig. Premieren blev udsat et år. Jeg afsluttede arbejdet med operan i januar 2020 og er videre med andre projekter. For mig er værket kommet lidt på afstand. Nu får jeg lov til at opleve det med friske øjne, siger John Frandsen.

At skrive en opera er ikke en lille ting. Det kræver talent, godt håndværk og uendelig tid.

- Det er en særlig form for galskab. Jeg spørger ofte mig selv, hvorfor jeg bruger halvandet år af mit liv på at skrive en opera. Jeg har ikke noget godt svar. Det må bare være sådan. jeg skal have historien og lydene ud af mit hoved, forklarer John Frandsen.

Operaen får verdenspremiere i Aarhus den 1. september og spiller to gange i Galaksen den 10 og 11. september.