En landsby er skudt frem ved Søndersø

Furesø - 26. marts 2020 kl. 10:39

Københavnerne har i årevis fået en del af deres drikkevand fra et vandværk ved Søndersø. Sådan skulle det gerne fortsætte. Derfor har Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) sat gang i moderniseringen af vandværket, og derfor er der etableret en skurby ved Søndersø. Det er den midtjyske virksomhed ABC Pavilloner, som har leveret modulløsningerne.

Hen over en femårig periode skal entreprenørvirksomheden NCC modernisere vandværket ved Søndersø, der årligt leverer cirka 12 millioner kubikmeter vand til hovedstadsområdet.

- Det er et stort og komplekst projekt ved Søndersø, som indebærer opførelse af et nyt vandværk og etablering af blødgøringsanlæg. Derfor stilles der store krav til samarbejdet på tværs af entreprenører, byggeledelsen, rådgivere og håndværkere, og derfor skal vi også have en fast base, som skaber gode rammer for samarbejdet, fortæller produktionsleder hos NCC, Andreas Beuck og fortsætter:

- Af den grund ønskede vi at etablere en skurby, som vi sendte i udbud, hvor ABC Pavilloner vandt på baggrund af pris og hurtig levering. Det var vigtigt for byggeprocessen, at modulerne blev leveret hurtigt og til den aftalte tid, og de stramme krav kunne ABC Pavilloner imødekomme.

I alt har ABC Pavilloner leveret 18 moduler til skurbyen, herunder også inventar til bygningerne, som kommer til at stå på projektområdet i hele perioden. Otte af dem bliver benyttet som omklædningsmoduler, mens de resterende ti moduler udgør kontorer og fællesrum, som indeholder køkken- og spisefaciliteter.

Da ABC Pavilloner skulle producere modulløsninger til projektet, blev eksisterende moduler genanvendt og istandsat, så NCC hurtigt kunne rykke ind i de præfabrikerede bygninger. Det er ifølge projektleder hos ABC Pavilloner, Glenn Nielsen, blandt årsagerne til, at virksomheden blev valgt til opgaven:

- Først i begyndelsen af 2020 blev underskriften sat på kontrakten, og allerede i uge otte skulle bygningerne stå klar til brug. Det vil med andre ord sige, at der var behov for en ekstremt hurtig byggeproces og -metode for at kunne overholde tidsplanen, og her har modulbyggeri sine helt klare fordele, fortæller han og fortsætter:

- Ved hjælp af genbrug og istandsættelse af tidligere moduler kunne vi nemlig på nærmest rekordtid have en løsning klar, der passer til kundens behov. Samtidig betyder det også, at vi kan holde omkostningerne til skurbyen nede og stadigvæk levere en god kvalitet.

Når modulerne bliver produceret og istandsat, sker 90 procent af byggeriet i store haller, hvilket gør processen effektiv, da der ikke skal tages højde for eksempelvis vejrforhold. Herefter bliver modulerne transporteret ud til byggepladsen, hvor de kan stables og sættes sammen efter kundens behov.

Moderniseringen af vandværket ved Søndersø blev påbegyndt i 2018 med nedrivning af en del af det gamle værk samt etablering af kælder og fundament til det nye værk i februar 2019, mens det samlede byggeri forventes at være afsluttet i 2025.