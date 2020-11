Genrefoto: Adobe Stock Foto: polack - stock.adobe.com

Emissionfrie busser er på vej: Det er på høje tid

Fire buslinjer i Farum bliver lagt om til enten el-eller brint, hvis det står til politikerne i Furesø. Fire andre kommuner skal også sige ja

Furesø - 01. november 2020 kl. 09:26 Af Louise Mørch Vilsters Kontakt redaktionen

Fire el-eller brintbusser kan være på vej i Farum. Det drejer sig om linje 332, 333, 334 og 335, som bliver emissionsfrie, hvis der opnås enighed de øvrige kommuner, som busserne kører igennem.

"Emissionfrie busser er bare hurra. Der er ikke noget mere irriterende, end at den offentlige transport er miljøbelastende, og målet er, at vi i 2030 kun skal have emissionfrie busser," siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

På høje tid Skiftet til el-eller brintbusser blev stemt igennem på det seneste udvalgsmøde, og det kommer ifølge Movias beregninger til at give en merpris på 600.000 kroner i forhold til de nuværende busser.

Busserne vil komme ud at køre fra 2022, og de øvrige kommuner, som busserne kører igennem er Allerød, Hillerød, Egedal og Rudersdal. Der er ifølge næstformand Øjvind Vilsholm (EL) en forventning om, at de også nikker ja til emissionsfrie busser.

"Jeg tror ikke, at det bliver et diskussionpunkt, også selvom det koster mere. Det er på høje tid, at vi får det, og i udvalget var der ingen, der gik imod. Men om det ender med el eller brint, det er op til Movia," siger han.

Beslutningen om emissionsfrie busser er en del af trafikbestilling 2021 fra Movia, som har været i høring i fire uger i løbet af efteråret.

