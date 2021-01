Emil er kendt fra tv: Lort er aldrig givet dårligt ud!

Emil Milang. PR-foto

Furesø - 07. januar 2021

Du kender ham sikkert fra tv-programmet Brødrene Ost på TV2 Play, hvor han rejser verden rundt med sin bror Magnus Millang for at smage på god mad og drikke - ikke nogen skidt tjans. Lige nu er de i gang med at forberede anden sæson, selvom det godt kan være en udfordring at lave rejseprogrammer midt i en corona-tid, som Emil Millang fortæller. Han er dog vant til lidt af hvert fra tv-branchen, hvor han har arbejdet, siden han var 20 år.

"Det er en skør branche at bevæge sig i. Man laver sjældent det samme mange dage i streg, og er konstant omgivet af vilde og sære mennesker. Og det kan i sig selv være inspirerende for en spirende kreativ karriere at omgive sig med originaler og ildsjæle."

Mødte hver dag kl.4.30 Det eneste Emil vidste, var at han ville arbejde med noget kreativt. Bare ikke lige hvad det skulle være - så i stedet for en uddannelse, fik han som 20årig et job på Go´Morgen Danmark. Han sprang dog ikke direkte ind som vært, producer eller andet prominent. Han var derimod Runner - eller med et finere ord, regissør-assistent.

"Det var sådan noget med at møde ind kl.4.30 om morgenen og så stå for, at alle rekvisitter var på plads og tage imod de gæster, der skulle på tv. Det var ikke ligefrem et kunstnerisk job, men de år i TV branchen gav mig et kæmpe netværk, og det er aldrig dårligt givet ud. Det er jo sådan en branche, hvor man lidt er nødt til at gøre opmærksom på sig selv", fortæller Emil.

Fra Mick Øgendahl til Sjit Emil blev hængende i branchen og begyndte stille og roligt at avancere inden for fiktionsdelen af TV. På et tidspunkt stod han til at blive indspilningsleder på Mick Øgendahls serie Tomgang, men her var det gået op for ham, at drømmen var at skrive. Så han takkede nej til jobbet på Tomgang, og søgte et job som manuskriptassistent.

"Jeg vidste, at jeg var nødt til at starte helt forfra, hvis jeg skulle gøre det ordentligt. Så jeg søgte jobbet som manuskriptassistent på Sjit Happens, og så kastede jeg mig ud i at begynde at skrive selv med henblik på at søge ind på manuskriptforfatter-linjen på Filmskolen."

"Det var elendigt" Emil Millang er selv den første til at erkende, at hans første forsøg på at skrive, nok ikke sad lige i skabet. For at bruge hans egne ord, var de faktisk rent ud sagt elendige.

"Det er aldrig givet dårligt ud at lave noget lort. Det er den eneste måde at blive bedre på. Der er ikke nogen, der er geniale fra start, og det er heller ikke meningen. Man går fra at være lort, til at være middelmådig - og så har man pludselig noget, man kan sælge"

De fik ikke lige øje på hans talent

Da han i første omgang søgte om optagelse på Filmskolen, havde han en ide om, at de hurtigt ville kunne se hans talent. Det kunne de absolut ikke, som han fortæller, og det var da også først tre år senere, han blev optaget på skolen.

Fem år efter Emil besluttede sig for at kaste sig ud i forfatterfaget, stod han og var i gang med at lave sin første spillefilm, Selvhenter - også i samarbejde med sin bror, Magnus Millang. Og i dag arbejder han som forfatter på en Julekalender. Og som han selv siger, så handler det om at kaste sig ud i det og overkomme frygten for at være dårlig - man bliver bedre.

På trods af hans succes, kan han dog stadig opleve præstationsangst - næsten hver gang han laver et nyt projekt faktisk.

"Jeg har faktisk ikke rigtig drømme om at vinde store awards. Drømmen er mere at blive ved med at vokse længere væk fra det lortede og middelmådige, og så en dag at komme til at ramme noget genialt," griner han. Artiklen er bragt sammen med et uddannelsestema i Furesø Avis. Red.