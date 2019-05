Elsebeth er mæt af livshistorier

- Det var et helt andet univers på Lolland. Et meget lille, men meget tæt, lokalsamfund. Det var spændende at opleve. At komme til Værløse var som at komme hjem igen. Det var skønt at få kollegaer, men jeg fik også ti gange så meget at lave. Der er mange kirkelige handlinger, og der er gennem kommet utroligt mange nye mennesker til området. Det er et travlt liv at være præst i Værløse, fortæller Elsebeth Knudsen, som kommer til at savne sine kollegaer og menighedsrådet.