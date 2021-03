Se billedserie Stine Rahbek Pedersen fortæller, at eleverne blandt andet i samarbejde med lokalt erhvervsliv kommer med ideer til at reducere madspild.

Elever skulle levere gode bud på madspildsløsninger

Borgmesteren gav peptalk på Teamsskærmene hos skolelever. "De plejer at give os gode og brugbare ideer," siger han

Furesø - 05. marts 2021 kl. 05:44 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Forleden kunne projektleder for grøn omstilling i Furesø Kommune Stine Rahbek Pedersen sammen med borgmester Ole Bondo Christensen (S) sætte et nyt projekt i søen, hvor omkring 300 skoleelever skal komme med bud på, hvordan man reducerer madspild rundt omkring i hjemmene. Projektet, der er en del af undervisningen, blev selvfølgelig skudt igang via Teams med borgmesteren og projektlederen direkte igennem fra rådhuset i Værløse.

Borgmesteren gav peptalk til eleverne og understregede vigtigheden af at reducere madspildet.

"Undersøgelser viser, at det er en tredjedel af al mad, der ender med at blive smidt ud. Jeg sagde til dem, at man kan prøve at forestille sig tre burgere, der står foran en, og så ryger den ene altså ud. Det er et frygteligt stort tal. Vi har i hele Danmark et årligt madspild på 700.000 ton, og hvis man regner det om til elefanter, så når de jo helt ned i Sahara," siger borgmestern.

"Det er en kæmpe klimabelastning," siger borgmesteren.

Meningen er, at eleverne skal komme med bud på at reducere madspild. Blandt andet ved at arbejde sammen med detail- og restaurationsbranche, som eleverne så selv skal tage kontakt til. Indsatsen er udviklet i et samarbejde mellem Fremtidsværkstedet, Demokratiskolen, CONCITO og miljø- og klimaambassadørordningen med direkte involvering og sparring af lærere i Furesø, fortæller Stine Rahbek Pedersen.

"Unge stopper madspild er en chance for børn og unge til at engagere sig i den grønne omstilling i Furesø. De får erfaringer med at samarbejde om konkrete løsninger og interagere med forskellige aktører for at opnå et godt resultat. Dermed bliver eleverne klædt på til demokratisk deltagelse i en nær fremtid, hvor der bliver brug for deres indsats. Over 5-8 undervisningsdage skal eleverne finde konkrete løsninger, der kan begrænse madspildet i Furesø. De skal undersøge problemet selvstændigt og udvikle deres løsninger i samspil med lokale virksomheder og fagpersoner," forklarer hun.

Projektet kulminerede sidst i februar med en "kampdag", hvor alle de gode ideer blev smidt på bordet.