Elever satte skoleleder stævne om corona til avisuge

Se billedserie Der er mange spørgsmål om corona-situationen under pressemødet med skoleleder Andreas Høyrup Hundebøll. Foto: Solvangskolen

Elever på Solvangskolen deltog i sidste uge i konkurrencen om at lave landets bedste avis. Skolens tema var 'Borgere sammen-hver for sig', og skolelederen stillede op til pressemøde efter nyheden om en corona

Furesø - 09. oktober 2020 kl. 11:22 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det blev næsten lidt for virkeligt for eleverne på Solvangskolen i sidste uge. Eleverne i 6.,7. og 8-klasse havde 'Nyhedsuge', hvor de i samarbejde skulle skabe en enten papir-eller webavis for hver klasse. Skolens tema er 'Borgere sammen - hver for sig', og det blev meget aktuelt, da det midt på ugen viste sig, at en elev fra 2. klasse var smittet med coronavirus, og hele klassen blev derefter sendt hjem.

Derfor blev der arrangeret et udendørs pressemøde med skoleleder Andreas Høyrup Hundebøll, der blev omringet af elever bevæbnet med blokke og telefoner.

"Hvis vi har så store restriktioner på skolen, hvordan er det så muligt for en elev at blive smittet," spørger en pige, hvortil Andreas Høyrup Hundebøll svarer, at det også var muligt at blive smittet i fritiden.

Lukker skolen? Flere elever spørger også, om de kan risikere, at skolen lukkede ned igen, men det er ikke skolens beslutning, hvis det skulle ske, siger skolelederen. En pige spørger også, om der skulle strammes op på restriktionerne på skolen.

"Jeg har svært ved at se, at der kan blive strammet mere op. Retningslinjerne bliver fulgt til punkt og prikke," siger Andreas Høyrup Hundebøll.

Det er Berlingske, der står bag 'Nyhedsugen', som er et tilbud til alle landets 6.-10. klasser, som konkurrerer om at lave den bedste avis eller webavis. Der er 10.000 kroner på højkant til vinderklassen. På Hareskov Skole har eleverne i en del år vist store evner i aviskonkurrencen, da de har vundet den landsdækkende konkurrence de sidste fem ud af seks år.

Sjovt at prøve Der er derfor meget at leve op til på Stavnsholtskolen. I en af 7. klasserne har de både en indland, udland -og livsstilsredaktion. Tre af klassens elever er Liv, Nat og Alberte, som arbejder på at gøre deres artikler færdige.

"Det er sjovt, fordi det er anderledes, end- det vi plejer," siger Liv, der blandt andet har interviewet folk på biblioteket til en artikel om mundbind.

"Det var lidt grænseoverskridende i starten," siger hun.

De to andre har interviewet skolelederen om, hvordan han håndterer corona-situationen.

"Han snakkede rigtig meget," siger Nat Blomst Kasting og smiler.

Skriver om McDonalds Deres lærer Camilla Mørk Andersen fortæller, at de spontant fik idéen til at holde pressemøde med skolelederen, så det føltes som en rigtig avis.

"Nogle gange sker der jo noget, som rydder det hele. Så vi gjorde det for at sætte lidt skub i dem. Det er jo også noget, der optager dem, så det var meget fedt, at Andreas var med på det," siger hun.

Der er også andre end journalister i klassen.

"Der er layotere, som sætter avisen op, og der er nogle, der laver en tegneserie. Så der er også noget til de mere kreative," siger Camilla Mørk Andersen.

Det er i det hele taget en avis på elevernes præmisser, og de vælger selv, hvad de vil skrive om.

"Der er nogle, som har valgt at skrive om McDonalds under corona, og de har for eksempel været ude at høre, om de har fået flere kunder gennem Drive-in. Der er også andre, der skriver om, hvordan corona påvirker militæret, og om der nogle til at forsvare landet, hvis det bliver nødvendigt. Det kan lyde lidt voldsomt, men det er sådan noget, der optager dem," siger hun.