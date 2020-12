Elever på Hareskov Skole vinder i avis-konkurrence

"Det er vigtigt, at børn får et større kendskab til deres rettigheder - både herhjemme og i resten af verden. Årets aviser er et bevis på, at skoleklasserne ikke er bange for at tage ordet, og fortælle os voksne, hvad der betyder noget for dem, uanset om det drejer sig om MeToo, klimaforandringer, udfordringer ved at være ung LGBT'er og andre store spørgsmål, der fylder i de unge menneskers liv" siger Karen Hækkerup, generalsekretær i UNICEF Danmark.