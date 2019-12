En gruppe højt begavede elever fra Lyngholmskolen har givet indretningstips til Hillerød Bibliotek. Pressefoto

Elever gav indretningstips til Hillerød Bibliotek

Furesø - 18. december 2019
Af Anna Törnqvist

Hillerød Bibliotek fik for nylig hjælp til indretningen af en gruppe højt begavede elever fra 8. og 9. årgang på Lyngholmskolen i Farum.

Skolen har indgået et samarbejde med foreningen YouGlobe om at afprøve et undervisningsforløb målrettet højt begavede elever på 8. og 9. årgang. Forløbet har taget udgangspunkt i en virkelighedsnær problemstilling, som i dette tilfælde blev stillet af Hillerød Bibliotek. Præsentationerne fandt sted i et af bibliotekets egne lokaler og blev overværet af flere fra Hillerød biblioteks' ledelse. Det fortæller Louise Hjorth-Jensen, der er souschef og pædagogisk leder for udskolingen på Lyngholmskolen.

- De unge fra Lyngholmskolen præsenterede deres egne bud på, hvordan indretning, gaming og markedsføring med fordel kan gribes an for at gøre biblioteket mere attraktivt for de unge brugere. Tilbagemeldingen fra biblioteksledelsen var, at det var nogle meget flotte præsentationer, og at de helt sikkert vil bruge nogle af ideerne, når de snart skal i gang med en større renovering af deres bibliotek, siger hun.

Hun tilføjer, at det ifølge eleverne fra Lyngholmskolen har været et rigtig sjovt og anderledes projekt, og at de godt kunne tænke sig at arbejde med et lignende projekt igen i fremtiden. De synes desuden, det havde været rart at arbejde med andre motiverede unge på tværs af klasser og årgange omkring en virkelighedsnær problemstilling.