Elever fra Skovhusets billedskole udstiller udenbys

VÆRLØSE: I Skovhuset Kunst & Natur bruger børn og unge hver uge deres fritid på billedskolen til at arbejde med maleri, grafik og tegning. Her mødes de for at udvikle deres kunstneriske evner og for at lave egne fantasifulde værker. Nu viser de deres billeder på udstillinger i Odense, Hillerød og også Kina.